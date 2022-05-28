Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/vertolety-1791373487.html
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине
Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:15
2022-05-28T10:38
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
ми-8амтш-ва
ми-26
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791373751_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1214de1cda084e1192a18b8631f0346.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине.В ролике, в частности, демонстрируется, как ударные вертолеты Ка-52 наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям украинских войск.Как отмечают в ведомстве, отличительная особенность Ка-52 - возможность его использования для решения спецзадач, в том числе для выдачи информации о тактической обстановке в районе боевых действий, для лазерной подсветки целей, организации связи и передачи разведывательной информации в любое время суток.Также показаны полеты транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и тяжелых транспортных Ми-26.Как рассказал военный летчик, полеты выполняются на предельно малых высотах - не выше 5-10 метров от земли. Вертолеты идут по ложбинам, складкам местности, прямо над лесами.Летчик также показал бортовой комплекс обороны вертолёта "Витебск", в частности его оптическую станцию подавления и ультрофиолетовые датчики пуска ракет, размещённые на боковом пилоне вертолёта.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, комплекс "Витебск" в рамках спецоперации в среднем отражает от 3 до 5 украинских зенитных ракет за вылет. За характерную форму станций комплекса летчики прозвали его "яйца жизни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/ka-52-1790541070.html
https://ria.ru/20220522/vretolety-1789986342.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры боевой работы экипажей ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине
Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине.
2022-05-28T10:15
true
PT2M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791373751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c5d69655919f59438585460d5266a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", ми-8амтш-ва, ми-26
10:15 28.05.2022 (обновлено: 10:38 28.05.2022)
 
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине

Минобороны показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине.
В ролике, в частности, демонстрируется, как ударные вертолеты Ка-52 наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям украинских войск.
Уничтожение пункта управления ВСУ российскими ударными вертолетами Ка-52 - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 09:33Специальная военная операция на Украине
Российские Ка-52 сровняли с землей украинский пункт управления
Как отмечают в ведомстве, отличительная особенность Ка-52 - возможность его использования для решения спецзадач, в том числе для выдачи информации о тактической обстановке в районе боевых действий, для лазерной подсветки целей, организации связи и передачи разведывательной информации в любое время суток.
Также показаны полеты транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и тяжелых транспортных Ми-26.
Как рассказал военный летчик, полеты выполняются на предельно малых высотах - не выше 5-10 метров от земли. Вертолеты идут по ложбинам, складкам местности, прямо над лесами.
Летчик также показал бортовой комплекс обороны вертолёта "Витебск", в частности его оптическую станцию подавления и ультрофиолетовые датчики пуска ракет, размещённые на боковом пилоне вертолёта.
Ударный вертолет Ка-52 ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 09:29Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало видео уничтожения техники ВСУ вертолетами Ка-52
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, комплекс "Витебск" в рамках спецоперации в среднем отражает от 3 до 5 украинских зенитных ракет за вылет. За характерную форму станций комплекса летчики прозвали его "яйца жизни".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:10Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ка-52 "Аллигатор"Ми-8АМТШ-ВАМи-26
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала