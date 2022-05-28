https://ria.ru/20220528/vertolety-1791373487.html
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине
Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:15
2022-05-28T10:15
2022-05-28T10:38
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
ка-52 "аллигатор"
ми-8амтш-ва
ми-26
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине.В ролике, в частности, демонстрируется, как ударные вертолеты Ка-52 наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям украинских войск.Как отмечают в ведомстве, отличительная особенность Ка-52 - возможность его использования для решения спецзадач, в том числе для выдачи информации о тактической обстановке в районе боевых действий, для лазерной подсветки целей, организации связи и передачи разведывательной информации в любое время суток.Также показаны полеты транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ и тяжелых транспортных Ми-26.Как рассказал военный летчик, полеты выполняются на предельно малых высотах - не выше 5-10 метров от земли. Вертолеты идут по ложбинам, складкам местности, прямо над лесами.Летчик также показал бортовой комплекс обороны вертолёта "Витебск", в частности его оптическую станцию подавления и ультрофиолетовые датчики пуска ракет, размещённые на боковом пилоне вертолёта.Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, комплекс "Витебск" в рамках спецоперации в среднем отражает от 3 до 5 украинских зенитных ракет за вылет. За характерную форму станций комплекса летчики прозвали его "яйца жизни".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/ka-52-1790541070.html
https://ria.ru/20220522/vretolety-1789986342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791373751_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4c5d69655919f59438585460d5266a6c.jpg
Кадры боевой работы экипажей ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине
Минобороны РФ показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине.
2022-05-28T10:15
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), ка-52 "аллигатор", ми-8амтш-ва, ми-26
10:15 28.05.2022 (обновлено: 10:38 28.05.2022)
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине
Минобороны показало боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Минобороны РФ показало
боевую работу ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине.
В ролике, в частности, демонстрируется, как ударные вертолеты Ка-52
наносят удары неуправляемыми авиационными ракетами по позициям украинских войск.
Как отмечают в ведомстве, отличительная особенность Ка-52 - возможность его использования для решения спецзадач, в том числе для выдачи информации о тактической обстановке в районе боевых действий, для лазерной подсветки целей, организации связи и передачи разведывательной информации в любое время суток.
Также показаны полеты транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ
и тяжелых транспортных Ми-26
.
Как рассказал военный летчик, полеты выполняются на предельно малых высотах - не выше 5-10 метров от земли. Вертолеты идут по ложбинам, складкам местности, прямо над лесами.
Летчик также показал бортовой комплекс обороны вертолёта "Витебск", в частности его оптическую станцию подавления и ультрофиолетовые датчики пуска ракет, размещённые на боковом пилоне вертолёта.
Как сообщал ранее РИА Новости информированный источник, комплекс "Витебск" в рамках спецоперации в среднем отражает от 3 до 5 украинских зенитных ракет за вылет. За характерную форму станций комплекса летчики прозвали его "яйца жизни".
Россия начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.