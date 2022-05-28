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Минобороны показало бой подразделений ВДВ с войсками Украины - РИА Новости, 28.05.2022
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Минобороны показало бой подразделений ВДВ с войсками Украины
Минобороны показало бой подразделений ВДВ с войсками Украины - РИА Новости, 28.05.2022
Минобороны показало бой подразделений ВДВ с войсками Украины
Минобороны показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками — десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:21
2022-05-28T14:12
в мире
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минобороны показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками — десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины собственный опорный пункт.В ролике показано, как десантники ведут огонь из занятой ими украинской траншеи по отступившим в лесопосадку украинским войскам из стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок и пулеметов, и гранатометов.Как отметили в ведомстве, в ходе наступления российские десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление ротного опорного пункта войск Украины, находящегося на выгодной высоте, и вынудили украинских боевиков оставить позиции. Опомнившись, подразделение украинских войск при поддержке бронетехники попыталось контратаковать и отбить опорный пункт."Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения. В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ", — сказали в Минобороны.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/kamyshevakha-1791358107.html
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Бой подразделений ВДВ России с украинскими войсками. Видео Минобороны РФ
Минобороны РФ показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками - десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины собственный опорный пункт.
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:21 28.05.2022 (обновлено: 14:12 28.05.2022)
 
Минобороны показало бой подразделений ВДВ с войсками Украины

Минобороны показало бой подразделений ВДВ с украинскими боевиками

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Минобороны показало бой подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками — десантники подавляют огнем попытку отбить боевиками Украины собственный опорный пункт.
В ролике показано, как десантники ведут огонь из занятой ими украинской траншеи по отступившим в лесопосадку украинским войскам из стрелкового оружия, в том числе снайперских винтовок и пулеметов, и гранатометов.
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Как отметили в ведомстве, в ходе наступления российские десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление ротного опорного пункта войск Украины, находящегося на выгодной высоте, и вынудили украинских боевиков оставить позиции. Опомнившись, подразделение украинских войск при поддержке бронетехники попыталось контратаковать и отбить опорный пункт.
"Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения. В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ", — сказали в Минобороны.
Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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