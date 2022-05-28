https://ria.ru/20220528/upts-1791451615.html

Изменения в уставе УПЦ не скажутся на жизни Донецкой епархии

Изменения в уставе УПЦ не скажутся на жизни Донецкой епархии - РИА Новости, 28.05.2022

Изменения в уставе УПЦ не скажутся на жизни Донецкой епархии

Поправки к уставу канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принятые на ее соборе, не скажутся на церковной жизни Донецкой епархии, сообщает ее сайт. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:56

2022-05-28T18:56

2022-05-28T19:08

русская православная церковь

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Поправки к уставу канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принятые на ее соборе, не скажутся на церковной жизни Донецкой епархии, сообщает ее сайт."Был принят ряд поправок в Устав УПЦ, а также составлено обращение от имени Собора к общественности. Стоит указать, что решением Собора УПЦ изменения в Уставе не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям", – говорится в опубликованном на сайте епархии заявлении.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.

https://ria.ru/20220527/napisanie-1791088543.html

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русская православная церковь