18:56 28.05.2022 (обновлено: 19:08 28.05.2022)
Изменения в уставе УПЦ не скажутся на жизни Донецкой епархии
Изменения в уставе УПЦ не скажутся на жизни Донецкой епархии
© Фото с сайта Донецкой епархии Украинской Православной ЦерквиПредставители Донецкой епархии приняли участие в заседании Собора Украинской Православной Церкви
Представители Донецкой епархии приняли участие в заседании Собора Украинской Православной Церкви
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Поправки к уставу канонической Украинской православной церкви (УПЦ), принятые на ее соборе, не скажутся на церковной жизни Донецкой епархии, сообщает ее сайт.
"Был принят ряд поправок в Устав УПЦ, а также составлено обращение от имени Собора к общественности. Стоит указать, что решением Собора УПЦ изменения в Уставе не коснутся ряда епархий, среди которых и Донецкая епархия. То есть церковная жизнь в Донецкой епархии не будет подвержена каким-либо изменениям", – говорится в опубликованном на сайте епархии заявлении.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.