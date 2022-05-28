https://ria.ru/20220528/ukraina-1791470751.html

Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах

Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах

Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T21:36

2022-05-28T21:36

2022-05-28T22:28

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации", — сказал он.По словам Мизинцева, неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами. Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств."При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения "максимального резонанса" эвакуация граждан не проводится", — сказал он.Генерал предупредил, что готовящиеся фейки о "злодеяниях русских" в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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в мире, россия, сумы, киев