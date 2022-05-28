Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791470751.html
Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах
Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах - РИА Новости, 28.05.2022
Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах
Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T21:36
2022-05-28T22:28
в мире
россия
сумы
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_88a842a09d8d88a54dd5dd43921a9df5.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации", — сказал он.По словам Мизинцева, неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами. Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств."При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения "максимального резонанса" эвакуация граждан не проводится", — сказал он.Генерал предупредил, что готовящиеся фейки о "злодеяниях русских" в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
россия
сумы
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783267507_0:0:2401:1800_1920x0_80_0_0_06adc845a0a13a94760be8a30d3325d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сумы, киев
21:36 28.05.2022 (обновлено: 22:28 28.05.2022)
 
Украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах

Минобороны сообщило, что украинские боевики планируют провокацию с химоружием в Сумах

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию с применением отравляющих веществ, чтобы обвинить в ней Вооруженные силы России, заявил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, в городе Сумы боевиками националистических батальонов осуществляется подготовка очередной провокации", — сказал он.
Женщина на фоне флага Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:00
Запад культивирует ненависть всех ко всем
По словам Мизинцева, неонацисты планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами. Для фото- и видеосъемки в Сумах находятся журналисты иностранных информагентств.
"При этом, если ранее в ходе подготовки подобных чудовищных провокаций мирное население выводилось из района планируемого заражения, то теперь, для получения "максимального резонанса" эвакуация граждан не проводится", — сказал он.
Генерал предупредил, что готовящиеся фейки о "злодеяниях русских" в ближайшее время Киев планирует широко распространить через украинские и западные СМИ, а также на различных интернет-ресурсах и медиа-платформах.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
 
В миреРоссияСумыКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала