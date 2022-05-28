https://ria.ru/20220528/ukraina-1791450112.html

Украинские полицейские бросили жителей Скадовска в первый день спецоперации

Украинские полицейские бросили жителей Скадовска в первый день спецоперации - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские полицейские бросили жителей Скадовска в первый день спецоперации

Сотрудники украинской полиции сбежали из Скадовска в херсонской области 24 февраля, сразу после начала специальной операции России, таким образом оставив... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T18:43

2022-05-28T18:43

2022-05-28T19:13

россия

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СКАДОВСК (Херсонская область), 28 мая - РИА Новости. Сотрудники украинской полиции сбежали из Скадовска в херсонской области 24 февраля, сразу после начала специальной операции России, таким образом оставив жителей без защиты от преступных элементов, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации Скадовского района Сергей Швайко."Районный отдел полиции разворочен, все выброшено и брошено. 24 февраля, как началась специальная операция, и их (сотрудников полиции) здесь не стало. Можно увидеть в каком состоянии внутренние помещения. Это было сделано не за 2-3 часа. Кто здесь был после 24 (февраля) мы не знаем", - сказал Швайко.Во внутреннем дворе отделения, по-прежнему стоит разбитая служебная машина, рядом с одним из гаражей лежит открытый прибор для измерения радиации, чуть дальше противогаз и армейская каска. При этом нигде следов боя не видно.Глава районной администрации показал внутренние помещения здания полиции, где разбита техника, разломана мебель и выломаны сейфы. В коридорах и отдельных комнатах везде разбросаны служебные документы. "Мы все приведем в порядок. К осени здесь будет все отлично", - пообещал он."Картотеки здесь нету. Посмотрите, что в отделении паспортного стола. Часть архивных данных горожан уничтожена", - говорит Швайко, показывая помещение местной паспортной службы, где на полу лежат сотни архивных карточек с фотографиями и личными данными жителей города.Побег украинских полицейских дал возможность мародерам и преступникам безнаказанно грабить брошенный участок. В городе порядок был восстановлен с появлением военной полиции РФ. В настоящее время действующая администрация планирует назначить главу районного отделения полиции и начать набор кандидатов на работу в органы безопасности.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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