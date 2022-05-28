Рейтинг@Mail.ru
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791438100.html
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:28
2022-05-28T17:42
в мире
украина
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_fce871df5152d57016f94d940a0f5ecd.jpg
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил Елисейский дворец.В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине."Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц вновь заявили президенту Владимиру Путину, что любое решение военного конфликта должно быть согласовано между Москвой и Киевом при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Они возобновили свое требование о прекращении огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Лидеры Франции и Германии также призвали Путина к скорейшим прямым переговорам с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20220528/azovstal-1791435618.html
украина
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352177_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_226f7b9f77a578b7407e5a348e037b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин
17:28 28.05.2022 (обновлено: 17:42 28.05.2022)
 
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине

Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости прекращения огня на Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил Елисейский дворец.
В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
Вчера, 17:17Специальная военная операция на Украине
Макрон и Шольц попросили Путина освободить сдавшихся боевиков с "Азовстали"
"Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц вновь заявили президенту Владимиру Путину, что любое решение военного конфликта должно быть согласовано между Москвой и Киевом при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Они возобновили свое требование о прекращении огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Лидеры Франции и Германии также призвали Путина к скорейшим прямым переговорам с Владимиром Зеленским.
 
В миреУкраинаФранцияГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала