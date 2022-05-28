https://ria.ru/20220528/ukraina-1791438100.html

Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине

Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 28.05.2022

Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T17:28

2022-05-28T17:28

2022-05-28T17:42

в мире

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олаф шольц

владимир путин

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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил Елисейский дворец.В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине."Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц вновь заявили президенту Владимиру Путину, что любое решение военного конфликта должно быть согласовано между Москвой и Киевом при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Они возобновили свое требование о прекращении огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Лидеры Франции и Германии также призвали Путина к скорейшим прямым переговорам с Владимиром Зеленским.

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин