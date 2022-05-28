https://ria.ru/20220528/ukraina-1791438100.html
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T17:28
2022-05-28T17:28
2022-05-28T17:42
в мире
украина
франция
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эммануэль макрон
олаф шольц
владимир путин
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ПАРИЖ, 28 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц заявили российскому президенту Владимиру Путину о необходимости прекращения огня на Украине, сообщил Елисейский дворец.В субботу состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Как сообщили в Кремле, стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине."Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц вновь заявили президенту Владимиру Путину, что любое решение военного конфликта должно быть согласовано между Москвой и Киевом при уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. Они возобновили свое требование о прекращении огня", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.Лидеры Франции и Германии также призвали Путина к скорейшим прямым переговорам с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20220528/azovstal-1791435618.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин
17:28 28.05.2022 (обновлено: 17:42 28.05.2022)
Макрон и Шольц потребовали прекратить огонь на Украине
Макрон и Шольц заявили Путину о необходимости прекращения огня на Украине