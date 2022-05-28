16:03 28.05.2022 (обновлено: 16:37 28.05.2022)
СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"
Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть" и инициировала арест активов холдинга в стране, сообщили в ведомстве.
"СБУ инициировала арест активов "Роснефти" на Украине... По материалам Службы Безопасности заблокирована деятельность компании, входившей в кремлевскую промышленно-финансовую группу "Роснефть". На ее денежные активы, а это 20 млн гривен (около 677 тысяч долларов — Прим. ред.), судом наложен арест, а действие лицензии на поставку электроэнергии приостановлено регулятором.", — сообщается на сайте СБУ.
Помимо этого, ведомства предложило правительству национализировать имущество заблокированной компании.
Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности, принадлежащих России и ее резидентам. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации имущества "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
В мае украинские власти утвердили документ, в соответствии с которым российские активы отходят государству.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.