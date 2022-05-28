https://ria.ru/20220528/ukraina-1791424425.html

СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"

СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть" - РИА Новости, 28.05.2022

СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть" и инициировала арест активов холдинга в стране, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:03

2022-05-28T16:03

2022-05-28T16:37

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть" и инициировала арест активов холдинга в стране, сообщили в ведомстве."СБУ инициировала арест активов "Роснефти" на Украине... По материалам Службы Безопасности заблокирована деятельность компании, входившей в кремлевскую промышленно-финансовую группу "Роснефть". На ее денежные активы, а это 20 млн гривен (около 677 тысяч долларов — Прим. ред.), судом наложен арест, а действие лицензии на поставку электроэнергии приостановлено регулятором.", — сообщается на сайте СБУ.Помимо этого, ведомства предложило правительству национализировать имущество заблокированной компании.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности, принадлежащих России и ее резидентам. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации имущества "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.В мае украинские власти утвердили документ, в соответствии с которым российские активы отходят государству.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220408/ukraina-1782478191.html

https://ria.ru/20220413/imuschestvo-1783126973.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, служба безопасности украины, роснефть