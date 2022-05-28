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СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть" - РИА Новости, 28.05.2022
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СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"
СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть" - РИА Новости, 28.05.2022
СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"
Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть" и инициировала арест активов холдинга в стране, сообщили в... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T16:03
2022-05-28T16:37
в мире
украина
служба безопасности украины
роснефть
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть" и инициировала арест активов холдинга в стране, сообщили в ведомстве."СБУ инициировала арест активов "Роснефти" на Украине... По материалам Службы Безопасности заблокирована деятельность компании, входившей в кремлевскую промышленно-финансовую группу "Роснефть". На ее денежные активы, а это 20 млн гривен (около 677 тысяч долларов — Прим. ред.), судом наложен арест, а действие лицензии на поставку электроэнергии приостановлено регулятором.", — сообщается на сайте СБУ.Помимо этого, ведомства предложило правительству национализировать имущество заблокированной компании.Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности, принадлежащих России и ее резидентам. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации имущества "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.В мае украинские власти утвердили документ, в соответствии с которым российские активы отходят государству.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220408/ukraina-1782478191.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, роснефть
16:03 28.05.2022 (обновлено: 16:37 28.05.2022)
 
СБУ заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"

Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании группы "Роснефть"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала деятельность компании, входившей в группу "Роснефть" и инициировала арест активов холдинга в стране, сообщили в ведомстве.
"СБУ инициировала арест активов "Роснефти" на Украине... По материалам Службы Безопасности заблокирована деятельность компании, входившей в кремлевскую промышленно-финансовую группу "Роснефть". На ее денежные активы, а это 20 млн гривен (около 677 тысяч долларов — Прим. ред.), судом наложен арест, а действие лицензии на поставку электроэнергии приостановлено регулятором.", — сообщается на сайте СБУ.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 12:14Специальная военная операция на Украине
Юрист назвал национализацию российского имущества на Украине разбоем
Помимо этого, ведомства предложило правительству национализировать имущество заблокированной компании.
Ранее Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности, принадлежащих России и ее резидентам. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации имущества "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
В мае украинские власти утвердили документ, в соответствии с которым российские активы отходят государству.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Отделение Сбербанка в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 08:00
Активы, заводы, магазины: Украина национализирует российское имущество
 
В миреУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоснефть
 
 
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