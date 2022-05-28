https://ria.ru/20220528/ukraina-1791418691.html

Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.05.2022

Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:24

2022-05-28T15:24

2022-05-28T16:04

в мире

владимир путин

эммануэль макрон

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине", — отметили там.В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием и предупредил о связанных с эти рисками дестабилизации. Помимо этого, он рассказал о положении дел на замороженных по вине киевских властей переговорах.Помимо этого, участники переговоров обсудили угрозы продовольственной безопасности в мире."Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций", — отметили в Кремле.Накануне российский лидер также провел телефонные переговоры по Украине с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791416019.html

https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html

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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, россия, германия