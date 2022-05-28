15:24 28.05.2022 (обновлено: 16:04 28.05.2022)
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Путин, Макрон и Шольц обсудили актуальные аспекты ситуации на Украине
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине", — отметили там.
В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием и предупредил о связанных с эти рисками дестабилизации. Помимо этого, он рассказал о положении дел на замороженных по вине киевских властей переговорах.
Помимо этого, участники переговоров обсудили угрозы продовольственной безопасности в мире.
"Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций", — отметили в Кремле.
Накануне российский лидер также провел телефонные переговоры по Украине с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.