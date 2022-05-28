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Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
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Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине,... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:24
2022-05-28T16:04
в мире
владимир путин
эммануэль макрон
олаф шольц
украина
россия
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине", — отметили там.В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием и предупредил о связанных с эти рисками дестабилизации. Помимо этого, он рассказал о положении дел на замороженных по вине киевских властей переговорах.Помимо этого, участники переговоров обсудили угрозы продовольственной безопасности в мире."Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций", — отметили в Кремле.Накануне российский лидер также провел телефонные переговоры по Украине с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791416019.html
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в мире, владимир путин, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, россия, германия
15:24 28.05.2022 (обновлено: 16:04 28.05.2022)
 
Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Путин, Макрон и Шольц обсудили актуальные аспекты ситуации на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине", — отметили там.
В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием и предупредил о связанных с эти рисками дестабилизации. Помимо этого, он рассказал о положении дел на замороженных по вине киевских властей переговорах.
Помимо этого, участники переговоров обсудили угрозы продовольственной безопасности в мире.
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"Обстоятельно рассмотрена ситуация в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций", — отметили в Кремле.
Накануне российский лидер также провел телефонные переговоры по Украине с австрийским канцлером Карлом Нехаммером.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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В миреВладимир ПутинЭммануэль МакронОлаф ШольцУкраинаРоссияГермания
 
 
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