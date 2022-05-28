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В Госдуме рассказали, что будет с поставляемым Украине американским оружием - РИА Новости, 28.05.2022
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В Госдуме рассказали, что будет с поставляемым Украине американским оружием
В Госдуме рассказали, что будет с поставляемым Украине американским оружием - РИА Новости, 28.05.2022
В Госдуме рассказали, что будет с поставляемым Украине американским оружием
Американские вооружения, направляемые на Украину в рамках новых поставок, будут эффективно обнаруживаться и уничтожаться, заявил РИА Новости член комитета... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:57
2022-05-28T13:57
распространение коронавируса
в мире
украина
сша
адальби шхагошев
госдума рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американские вооружения, направляемые на Украину в рамках новых поставок, будут эффективно обнаруживаться и уничтожаться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Газета Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на неназванные источники писала, что артиллерийские системы США, одобренные для поставок Киеву и включающие ракетные системы залпового огня (РСЗО), как ожидается, прибудут на Украину в течение нескольких недель. Помимо этого, в новый пакет помощи также будут включены системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси."Что касается этих поставок, мы еще чаще, еще эффективнее обнаруживаем вооружения, которые поступают на Украину с Запада. Думаю, такая судьба и у этих вооружений, которые США планируют поставлять на Украину, в том числе РСЗО и HIMARS", - подчеркнул политик.Депутат отметил, что хотя поставки не согласованы, такое решение можно назвать не только военной провокацией, но и политической."Это провокация, но не просто военная, она политическая потому, что США видят, что ЕС сейчас очень осторожен в своей позиции по помощи Украине. Италия, Франция, Германия, они заявляют, что хотели бы более быстрого завершения военных действий", - добавил он.По словам парламентария, раскол США и ЕС по позиции военной помощи Украине очевиден. В ЕС хотят скорейшего завершения военных действий, а США демонстрируют желание продолжать эскалацию в регионе, добавил он."США не хотят этого и поэтому демонстрируют ЕС, что они не готовы останавливаться в помощи Украине, а страдать-то в любом случае будут европейские страны", - констатировал политик.
https://ria.ru/20220528/vooruzheniya-1791357779.html
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в мире, украина, сша, адальби шхагошев, госдума рф, россия, вооруженные силы украины
13:57 28.05.2022
 
В Госдуме рассказали, что будет с поставляемым Украине американским оружием

Депутат ГД Шхагошев: поставляемое Киеву американское оружие ждет обнаружение и уничтожение

© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Американские вооружения, направляемые на Украину в рамках новых поставок, будут эффективно обнаруживаться и уничтожаться, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Газета Wall Street Journal в пятницу со ссылкой на неназванные источники писала, что артиллерийские системы США, одобренные для поставок Киеву и включающие ракетные системы залпового огня (РСЗО), как ожидается, прибудут на Украину в течение нескольких недель. Помимо этого, в новый пакет помощи также будут включены системы HIMARS, которые имеют примерно ту же дальность пуска ракет, но передвигаются на колесных шасси.
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Антонов предостерег США от поставки Киеву дальнобойных ракетных вооружений
"Что касается этих поставок, мы еще чаще, еще эффективнее обнаруживаем вооружения, которые поступают на Украину с Запада. Думаю, такая судьба и у этих вооружений, которые США планируют поставлять на Украину, в том числе РСЗО и HIMARS", - подчеркнул политик.
Депутат отметил, что хотя поставки не согласованы, такое решение можно назвать не только военной провокацией, но и политической.
"Это провокация, но не просто военная, она политическая потому, что США видят, что ЕС сейчас очень осторожен в своей позиции по помощи Украине. Италия, Франция, Германия, они заявляют, что хотели бы более быстрого завершения военных действий", - добавил он.
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Шольц заявил, что поставки вооружений Украине поднимают этические вопросы
По словам парламентария, раскол США и ЕС по позиции военной помощи Украине очевиден. В ЕС хотят скорейшего завершения военных действий, а США демонстрируют желание продолжать эскалацию в регионе, добавил он.
"США не хотят этого и поэтому демонстрируют ЕС, что они не готовы останавливаться в помощи Украине, а страдать-то в любом случае будут европейские страны", - констатировал политик.
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