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Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис - РИА Новости, 28.05.2022
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Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис
Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис - РИА Новости, 28.05.2022
Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис
США своими действиями сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена и далее добросовестно поставлять продовольствие и другие... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T12:10
2022-05-28T12:31
экономика
украина
сша
джо байден
мария захарова
санкции
пшеница
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США своими действиями сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена и далее добросовестно поставлять продовольствие и другие товары, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна", - говорится в комментарии.По словам Захаровой, США и ЕС намерены в течение 2,5 месяцев вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерновых якобы для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса."Однако в реальности зерно транспортируется на склады в Европе. Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты по его доставке в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии", - пояснила она.При этом Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка, отметила Захарова."Намерены и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Хорошо осознаем значение таких поставок для обеспечения социально-экономической устойчивости различных регионов мира", - подчеркнула она.В МИД РФ напомнили, что главным катализатором существующих негативных тенденций на рынке продовольствия стали антироссийские санкции Запада, которые привели к разрыву связей в сфере глобальной логистики и транспортной инфраструктуры."США и ЕС запретили кораблям под российским флагом пользоваться их береговой инфраструктурой. К санкциям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не заходят в российские порты. В санкционный список ЕС включен Новороссийский морской торговый порт, через который ранее отгружалось на экспорт до 50% российского зерна. ЕС ввел режим квот на импорт удобрений. Все это – вместе с санкциями в отношении транспортировки грузов из России, сложностями с оплатой поставок, запретами на транзакции и таможенными проблемами - привело в марте к сокращению отгрузки российских удобрений в страны ЕС на 40%", - пояснили в министерстве.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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экономика, украина, сша, джо байден, мария захарова, санкции, пшеница
12:10 28.05.2022 (обновлено: 12:31 28.05.2022)
 
Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис

Представитель МИД Захарова: США провоцируют продовольственный кризис, лишая Украину зерна

© РИА Новости / Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУборка зерновых на Украине
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Андрей Иглов
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Уборка зерновых на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США своими действиями сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена и далее добросовестно поставлять продовольствие и другие товары, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна", - говорится в комментарии.
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По словам Захаровой, США и ЕС намерены в течение 2,5 месяцев вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерновых якобы для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса.
"Однако в реальности зерно транспортируется на склады в Европе. Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты по его доставке в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии", - пояснила она.
При этом Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка, отметила Захарова.
"Намерены и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Хорошо осознаем значение таких поставок для обеспечения социально-экономической устойчивости различных регионов мира", - подчеркнула она.
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"США и ЕС запретили кораблям под российским флагом пользоваться их береговой инфраструктурой. К санкциям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не заходят в российские порты. В санкционный список ЕС включен Новороссийский морской торговый порт, через который ранее отгружалось на экспорт до 50% российского зерна. ЕС ввел режим квот на импорт удобрений. Все это – вместе с санкциями в отношении транспортировки грузов из России, сложностями с оплатой поставок, запретами на транзакции и таможенными проблемами - привело в марте к сокращению отгрузки российских удобрений в страны ЕС на 40%", - пояснили в министерстве.
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Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.
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