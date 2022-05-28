https://ria.ru/20220528/ukraina-1791392219.html

Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис

Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис - РИА Новости, 28.05.2022

Захарова заявила, что США провоцируют на Украине продовольственный кризис

США своими действиями сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена и далее добросовестно поставлять продовольствие и другие... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:10

2022-05-28T12:10

2022-05-28T12:31

экономика

украина

сша

джо байден

мария захарова

санкции

пшеница

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. США своими действиями сами провоцируют продовольственный кризис на Украине, тогда как РФ намерена и далее добросовестно поставлять продовольствие и другие товары, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой."Заявление президента США Джо Байдена 10 мая о необходимости поиска возможностей для вывоза с Украины 20 миллионов тонн зерна совпали с подписанием закона об украинском "ленд-лизе". Получается, что Киев будет расплачиваться за оружие пшеницей. По сути, американцы сами провоцируют на Украине продовольственный кризис, лишая ее запасов зерна", - говорится в комментарии.По словам Захаровой, США и ЕС намерены в течение 2,5 месяцев вывезти с Украины 20 миллионов тонн зерновых якобы для их переправки в страны Африки и Ближнего Востока в целях предотвращения продовольственного кризиса."Однако в реальности зерно транспортируется на склады в Европе. Организованы железнодорожные, автомобильные и речные маршруты по его доставке в пункты назначения в Германии, Польше, Литве, Румынии и Болгарии", - пояснила она.При этом Россия продолжает оставаться ответственным участником мирового продовольственного рынка, отметила Захарова."Намерены и далее добросовестно исполнять обязательства по международным контрактам в части экспортных поставок сельхозтоваров, удобрений, энергоносителей и другой критически важной продукции. Хорошо осознаем значение таких поставок для обеспечения социально-экономической устойчивости различных регионов мира", - подчеркнула она.В МИД РФ напомнили, что главным катализатором существующих негативных тенденций на рынке продовольствия стали антироссийские санкции Запада, которые привели к разрыву связей в сфере глобальной логистики и транспортной инфраструктуры."США и ЕС запретили кораблям под российским флагом пользоваться их береговой инфраструктурой. К санкциям против России присоединились крупнейшие мировые грузоперевозчики, их суда не заходят в российские порты. В санкционный список ЕС включен Новороссийский морской торговый порт, через который ранее отгружалось на экспорт до 50% российского зерна. ЕС ввел режим квот на импорт удобрений. Все это – вместе с санкциями в отношении транспортировки грузов из России, сложностями с оплатой поставок, запретами на транзакции и таможенными проблемами - привело в марте к сокращению отгрузки российских удобрений в страны ЕС на 40%", - пояснили в министерстве.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.Как сообщал ранее официальный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Томсон Пири, ситуация на Украине может привести к росту цен на продовольствие и голоду в мире. Он отметил, что бассейн Черного моря является одним из важнейших регионов для производства зерна и сельскохозяйственной продукции, на Украину и Россию приходится 30% мирового экспорта пшеницы, 20% мирового экспорта кукурузы и 76% поставок подсолнечника, поэтому любые перебои в производстве или поставках могут привести к росту цен.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

https://ria.ru/20220415/golod-1783606823.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

https://ria.ru/20220422/eda-1784835298.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, сша, джо байден, мария захарова, санкции, пшеница