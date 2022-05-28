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Российские военные уничтожили два пункта управления украинских бригад

Российские военные уничтожили два пункта управления украинских бригад - РИА Новости, 28.05.2022

Российские военные уничтожили два пункта управления украинских бригад

Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункты управления бригад Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:57

2022-05-28T11:57

2022-05-28T13:24

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

игорь конашенков

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Авиация РФ высокоточными ракетами уничтожила пункты управления бригад Украины, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в населенном пункте Бахмут были уничтожены: передовой пункт управления 30-й механизированной бригады ВСУ и пункт управления бригады территориальной обороны в населенном пункте Соледар", - сказал генерал.Кроме того, отметил Конашенков, были поражены пять командно-наблюдательных пунктов, 17 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также уничтожены четыре склада боеприпасов в районе Нырково, Бахмут и Мироновка Донецкой народной республики.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины, игорь конашенков, вооруженные силы рф