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Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 28.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791387838.html
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 28.05.2022
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила за сутки шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи "Градов",... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:53
2022-05-28T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила за сутки шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи "Градов", уничтожены более 260 националистов, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО "Град", а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков.Он отметил, что в результате ударов авиации уничтожены более 260 националистов.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины
11:53 28.05.2022 (обновлено: 13:24 28.05.2022)
 
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления

Минобороны: российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 АМТШ и Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вертолеты Ми-8 АМТШ и Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
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Вертолеты Ми-8 АМТШ и Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила за сутки шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи "Градов", уничтожены более 260 националистов, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО "Град", а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков.
Он отметил, что в результате ударов авиации уничтожены более 260 националистов.
Кадры боевой работы экипажей ударных и транспортно-штурмовых вертолетов на Украине - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
10:15Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало боевую работу вертолетов на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаИгорь КонашенковВооруженные силы Украины
 
 
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