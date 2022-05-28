https://ria.ru/20220528/ukraina-1791387838.html
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления - РИА Новости, 28.05.2022
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления
Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила за сутки шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи "Градов",... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:53
2022-05-28T11:53
2022-05-28T13:24
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация России поразила за сутки шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов и две батареи "Градов", уничтожены более 260 националистов, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражены шесть пунктов управления, узел связи, четыре склада боеприпасов, две батареи РСЗО "Град", а также 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - сказал Конашенков.Он отметил, что в результате ударов авиации уничтожены более 260 националистов.
https://ria.ru/20220528/vertolety-1791373487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, игорь конашенков, вооруженные силы украины
11:53 28.05.2022 (обновлено: 13:24 28.05.2022)
Российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления
Минобороны: российская авиация за сутки поразила шесть украинских пунктов управления