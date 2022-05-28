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Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25
Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25 - РИА Новости, 28.05.2022
Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25
Российские истребители сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T11:39
2022-05-28T11:39
2022-05-28T13:25
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
харьковская область
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские истребители сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенково Харьковской области", - сказал Конашенков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , харьковская область
11:39 28.05.2022 (обновлено: 13:25 28.05.2022)
Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25
Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25 в Херсонской и Харьковской областях