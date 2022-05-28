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Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25

Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25 - РИА Новости, 28.05.2022

Российская авиация за сутки сбила два украинских Су-25

Российские истребители сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, заявил в субботу на брифинге официальный... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:39

2022-05-28T11:39

2022-05-28T13:25

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

харьковская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские истребители сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25 в Херсонской и Харьковской областях, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Истребительной авиацией за сутки сбиты в воздухе два самолета Су-25 украинских воздушных сил над населенными пунктами Заградовка Херсонской области и Барвенково Харьковской области", - сказал Конашенков.

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область , харьковская область