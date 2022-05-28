https://ria.ru/20220528/ukraina-1791382877.html

Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии

Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии - РИА Новости, 29.05.2022

Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии

Сдавшийся в плен украинский военный эмоционально рассказал о положении дел в армии Украины и заявил, что желает победы России. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-28T12:16

2022-05-28T12:16

2022-05-29T12:16

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военный эмоционально рассказал о положении дел в армии Украины и заявил, что желает победы России.В видео, опубликованном штабом территориальной обороны ДНР, пленный украинский военный Андрей Паранич рассказал, что его мобилизовали 24 февраля, сказав, что выбор — либо в тюрьму, либо на передовую."Пусть Россия победит", - заявил военный, глубоко разочарованный положением дел в армии Украины."Это неправда, что российские солдаты издеваются над людьми. Моё мнение, что то украинцы издеваются, а не российские. Российские (солдаты) — хорошие люди, хорошие солдаты, ничего плохого я не могу сказать, так оно и есть по правде. Один за одного, как брат с братом, сестра с сестрой, украинцы не такие, продажные", - рассказал пленный в эмоциональный манере, со слезами на глазах.Он подчеркнул, что украинское командование кинуло их "как мясо". "Хочу, чтобы скорее закончилась эта война. Победит Россия — пусть победит", - сказал военнослужащий Украины.Другой пленный рассказал, что их бросили на позициях. "Нас вывезли в район лесопосадки окопаться и держать оборону. Сказали, это максимум на сутки, вас приедут поменяют. Мы окопались, сидели трое суток. Последние сутки мы уже сидели без воды, без пищи. Наши отступили, мы остались, нас никто не предупредил, что нужно отступать", - отметил украинский военный Виталий Гриценко.Ещё один военнопленный Константин Нумеровский рассказывает схожую историю - их оставили на позициях без связи. "Дождались вечера и начали сами отступать. Не знали, куда наши отошли и где их искать, и сами не знали — где мы находимся. Зашли в населённый пункт и там попали к вашим ребятам, думали, что это наши", — отметил пленный.

https://ria.ru/20220527/minoborony-1791125533.html

https://ria.ru/20220415/plennye-1783766873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины