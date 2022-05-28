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Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии - РИА Новости, 29.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791382877.html
Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии
Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии - РИА Новости, 29.05.2022
Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии
Сдавшийся в плен украинский военный эмоционально рассказал о положении дел в армии Украины и заявил, что желает победы России. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-28T12:16
2022-05-29T12:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военный эмоционально рассказал о положении дел в армии Украины и заявил, что желает победы России.В видео, опубликованном штабом территориальной обороны ДНР, пленный украинский военный Андрей Паранич рассказал, что его мобилизовали 24 февраля, сказав, что выбор — либо в тюрьму, либо на передовую."Пусть Россия победит", - заявил военный, глубоко разочарованный положением дел в армии Украины."Это неправда, что российские солдаты издеваются над людьми. Моё мнение, что то украинцы издеваются, а не российские. Российские (солдаты) — хорошие люди, хорошие солдаты, ничего плохого я не могу сказать, так оно и есть по правде. Один за одного, как брат с братом, сестра с сестрой, украинцы не такие, продажные", - рассказал пленный в эмоциональный манере, со слезами на глазах.Он подчеркнул, что украинское командование кинуло их "как мясо". "Хочу, чтобы скорее закончилась эта война. Победит Россия — пусть победит", - сказал военнослужащий Украины.Другой пленный рассказал, что их бросили на позициях. "Нас вывезли в район лесопосадки окопаться и держать оборону. Сказали, это максимум на сутки, вас приедут поменяют. Мы окопались, сидели трое суток. Последние сутки мы уже сидели без воды, без пищи. Наши отступили, мы остались, нас никто не предупредил, что нужно отступать", - отметил украинский военный Виталий Гриценко.Ещё один военнопленный Константин Нумеровский рассказывает схожую историю - их оставили на позициях без связи. "Дождались вечера и начали сами отступать. Не знали, куда наши отошли и где их искать, и сами не знали — где мы находимся. Зашли в населённый пункт и там попали к вашим ребятам, думали, что это наши", — отметил пленный.
https://ria.ru/20220527/minoborony-1791125533.html
https://ria.ru/20220415/plennye-1783766873.html
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в мире, украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
12:16 28.05.2022 (обновлено: 12:16 29.05.2022)
 
Сдавшийся в плен украинский военный пожелал победы российской армии

Пленный боец ВСУ Паранич назвал российских военных хорошими людьми и пожелал им победы

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Сдавшийся в плен украинский военный эмоционально рассказал о положении дел в армии Украины и заявил, что желает победы России.
В видео, опубликованном штабом территориальной обороны ДНР, пленный украинский военный Андрей Паранич рассказал, что его мобилизовали 24 февраля, сказав, что выбор — либо в тюрьму, либо на передовую.
"Пусть Россия победит", - заявил военный, глубоко разочарованный положением дел в армии Украины.
"Это неправда, что российские солдаты издеваются над людьми. Моё мнение, что то украинцы издеваются, а не российские. Российские (солдаты) — хорошие люди, хорошие солдаты, ничего плохого я не могу сказать, так оно и есть по правде. Один за одного, как брат с братом, сестра с сестрой, украинцы не такие, продажные", - рассказал пленный в эмоциональный манере, со слезами на глазах.
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Он подчеркнул, что украинское командование кинуло их "как мясо". "Хочу, чтобы скорее закончилась эта война. Победит Россия — пусть победит", - сказал военнослужащий Украины.
Другой пленный рассказал, что их бросили на позициях. "Нас вывезли в район лесопосадки окопаться и держать оборону. Сказали, это максимум на сутки, вас приедут поменяют. Мы окопались, сидели трое суток. Последние сутки мы уже сидели без воды, без пищи. Наши отступили, мы остались, нас никто не предупредил, что нужно отступать", - отметил украинский военный Виталий Гриценко.
Ещё один военнопленный Константин Нумеровский рассказывает схожую историю - их оставили на позициях без связи. "Дождались вечера и начали сами отступать. Не знали, куда наши отошли и где их искать, и сами не знали — где мы находимся. Зашли в населённый пункт и там попали к вашим ребятам, думали, что это наши", — отметил пленный.
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