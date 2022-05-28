https://ria.ru/20220528/ukraina-1791365468.html

В Херсонской области рассказали, что США строили военные базы на Украине

В Херсонской области рассказали, что США строили военные базы на Украине - РИА Новости, 28.05.2022

В Херсонской области рассказали, что США строили военные базы на Украине

США последние годы под предлогом помощи Украине фактически строили свои военно-морские базы на украинском побережье Черного моря, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:14

2022-05-28T09:14

2022-05-28T09:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

черное море

херсонская область

сша

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. США последние годы под предлогом помощи Украине фактически строили свои военно-морские базы на украинском побережье Черного моря, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Американцы фактически, прикрываясь помощью Украине, создавали и модернизировали центры и военно-морские базы на украинском побережье Черного моря. Среди них - база на острове Первомайский при выходе из Днепро-бугского лимана в Черное море и городе Очаков Николаевской области, откуда по-прежнему украинские нацисты обстреливают Херсонскую область", - сказал Стремоусов и добавил, что военно-морские базы были украинскими лишь номинально, так как по факту их строили и модернизировали при координации американцев.По его словам, проведение спецоперации положит конец попыткам США закрепиться и диктовать свои условия в Черном море.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220506/general-1787116700.html

https://ria.ru/20220518/pomosch-1789149309.html

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черное море

херсонская область

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в мире, владимир путин, украина, черное море, херсонская область , сша, россия