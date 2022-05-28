https://ria.ru/20220528/ukraina-1791353921.html

СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС

СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС - РИА Новости, 28.05.2022

СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС

Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает портал Euractiv. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T02:34

2022-05-28T02:34

2022-05-28T10:58

в мире

украина

кипр

греция

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:19:3185:1811_1920x0_80_0_0_af65ee98bfefa4929c6f58c63523f142.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает портал Euractiv.При этом, согласно информации собеседников портала, Греция придает особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств, настаивая на приоритетности этого направления.Схожую позицию занимает и Кипр, который также выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в Евросоюз и призывает учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС."Все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим", — заявил источник издания в правительстве островного государства.Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ЕС не должен делать исключений для Украины, отходя от норм вступления в организацию. Премьер Нидерландов Марк Рютте также отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.

https://ria.ru/20220527/yanukovich-1791325183.html

https://ria.ru/20220527/zapad-1790899125.html

украина

кипр

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кипр, греция, евросоюз