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СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС - РИА Новости, 28.05.2022
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СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС
СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС - РИА Новости, 28.05.2022
СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС
Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает портал Euractiv. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T02:34
2022-05-28T10:58
в мире
украина
кипр
греция
евросоюз
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает портал Euractiv.При этом, согласно информации собеседников портала, Греция придает особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств, настаивая на приоритетности этого направления.Схожую позицию занимает и Кипр, который также выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в Евросоюз и призывает учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС."Все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим", — заявил источник издания в правительстве островного государства.Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ЕС не должен делать исключений для Украины, отходя от норм вступления в организацию. Премьер Нидерландов Марк Рютте также отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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в мире, украина, кипр, греция, евросоюз
02:34 28.05.2022 (обновлено: 10:58 28.05.2022)
 
СМИ узнали о новых препятствиях для Украины на пути в ЕС

Euractiv: Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Греция и Кипр выступают против ускоренного порядка вступления Украины в Евросоюз, сообщает портал Euractiv.

"Согласно источникам в Министерстве иностранных дел Греции, Афины настаивают, что необходимо соблюсти все процедуры, предусмотренные статьей 49 Договора о ЕС (в которой описывается порядок вступления нового государства в Евросоюз. — Прим. ред.)", — пишет издание.

При этом, согласно информации собеседников портала, Греция придает особое значение процессу вступления в ЕС западнобалканских государств, настаивая на приоритетности этого направления.
Схожую позицию занимает и Кипр, который также выступает за соблюдение обычного порядка вхождения в Евросоюз и призывает учитывать интересы стран Западных Балкан, уже предпринявших большие шаги для вступления в ЕС.
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"Все соответствующие процедуры должны строго соблюдаться, поэтому процесс присоединения будет долгим", — заявил источник издания в правительстве островного государства.
Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что ЕС не должен делать исключений для Украины, отходя от норм вступления в организацию. Премьер Нидерландов Марк Рютте также отмечал, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики. Схожего мнения придерживается и министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон. По его словам, процесс вступления Украины в ЕС может продлиться 15-20 лет.
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