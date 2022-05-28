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Клирики из Уганды поблагодарили РПЦ за стойкость - РИА Новости, 28.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220528/uganda-1791455959.html
Клирики из Уганды поблагодарили РПЦ за стойкость
Клирики из Уганды поблагодарили РПЦ за стойкость - РИА Новости, 28.05.2022
Клирики из Уганды поблагодарили РПЦ за стойкость
Священники из Уганды присоединяются к Русской церкви потому что она отстаивает православное учение, противостоит расколу в мировом православии и не подвергает... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T19:20
2022-05-28T19:24
епифаний думенко
африка
уганда
йоханнесбург
русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
религия
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Священники из Уганды присоединяются к Русской церкви потому что она отстаивает православное учение, противостоит расколу в мировом православии и не подвергает людей дискриминации, об этом представители угандийского духовенства рассказали РИА Новости."Мы переходим в Русскую православную церковь по ряду причин. Русская православная церковь стоит на истинном учении. Кроме того, она не подвергает людей дискриминации. Но в первую очередь – потому что наша мать-церковь столкнулась с огромным испытанием, и это испытание – раскол. Русская православная церковь стойко противостоит расколу, и мы все, наши братья и сестры, счастливы отстаивать православное учение под ее омофором и руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – рассказал священник Давид Лакуо из северной Уганды.Диакон Афанасий Очом из Уганды сказал корреспонденту РИА Новости, что благодарен Русской православной церкви за присутствие в стране, благодаря которому снова может ощущать себя священнослужителем."Я очень благодарен Русской православной церкви за то, что она присутствует здесь, в Уганде. На самом деле, я снова ощущаю себя священнослужителем, потому что долгое время я чувствовал себя связанным и покинутым. После окончания семинарии здесь вы предоставлены самому себе, вас игнорируют, и никого это не волнует: вы прошли подготовку, но все усилия тщетны. За это новое ощущение я крайне благодарен Русской православной церкви", – сказал он.Уганда, на востоке которой служит диакон Афанасий, входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. Именно в ней с 18 по 22 мая прошел первый в истории пастырский визит патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви митрополита Клинского Леонида (Горбачева). В ходе поездки митрополит Леонид провел ряд встреч, в том числе с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
https://ria.ru/20220527/napisanie-1791088543.html
https://ria.ru/20220527/rpts-1791331732.html
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епифаний думенко, африка, уганда, йоханнесбург, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу)
19:20 28.05.2022 (обновлено: 19:24 28.05.2022)
 
Клирики из Уганды поблагодарили РПЦ за стойкость

Представители угандийского духовенства поблагодарили РПЦ за стойкость

© Depositphotos / DVrcanВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© Depositphotos / DVrcan
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Священники из Уганды присоединяются к Русской церкви потому что она отстаивает православное учение, противостоит расколу в мировом православии и не подвергает людей дискриминации, об этом представители угандийского духовенства рассказали РИА Новости.
"Мы переходим в Русскую православную церковь по ряду причин. Русская православная церковь стоит на истинном учении. Кроме того, она не подвергает людей дискриминации. Но в первую очередь – потому что наша мать-церковь столкнулась с огромным испытанием, и это испытание – раскол. Русская православная церковь стойко противостоит расколу, и мы все, наши братья и сестры, счастливы отстаивать православное учение под ее омофором и руководством патриарха Московского и всея Руси Кирилла", – рассказал священник Давид Лакуо из северной Уганды.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 11:51Религия
В РПЦ считают написание слова "Бог" с большой буквы возвращением к традиции
Диакон Афанасий Очом из Уганды сказал корреспонденту РИА Новости, что благодарен Русской православной церкви за присутствие в стране, благодаря которому снова может ощущать себя священнослужителем.
"Я очень благодарен Русской православной церкви за то, что она присутствует здесь, в Уганде. На самом деле, я снова ощущаю себя священнослужителем, потому что долгое время я чувствовал себя связанным и покинутым. После окончания семинарии здесь вы предоставлены самому себе, вас игнорируют, и никого это не волнует: вы прошли подготовку, но все усилия тщетны. За это новое ощущение я крайне благодарен Русской православной церкви", – сказал он.
Уганда, на востоке которой служит диакон Афанасий, входит в состав Южно-Африканской епархии Патриаршего экзархата Африки, кафедра которой находится в Йоханнесбурге. Именно в ней с 18 по 22 мая прошел первый в истории пастырский визит патриаршего экзарха Африки Русской православной церкви митрополита Клинского Леонида (Горбачева). В ходе поездки митрополит Леонид провел ряд встреч, в том числе с живущими в Уганде соотечественниками и с перешедшим в Русскую церковь угандийским клиром.
Священный синод Русской православной церкви 29 декабря 2021 года принял решение о создании Патриаршего экзархата Африки с двумя епархиями в его составе: Северо-Африканской и Южно-Африканской. Патриаршим экзархом Африки был назначен архиепископ Ереванский и Армянский (ныне - митрополит Клинский) Леонид (Горбачев). Синод постановил принять в юрисдикцию РПЦ 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки после их прошений. Поводом для решений Синода стало то, что патриарх Александрийский и всей Африки Феодор признал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) и внес имя ее главы Епифания Думенко в диптих.
Вид на храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
27 мая, 21:48
РПЦ не получала обращений от Украинской церкви
 
РелигияЕпифаний ДуменкоАфрикаУгандаЙоханнесбургРусская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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