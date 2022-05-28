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На учет в налоговых органах можно будет встать через портал госуслуг

На учет в налоговых органах можно будет встать через портал госуслуг - РИА Новости, 28.05.2022

На учет в налоговых органах можно будет встать через портал госуслуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. Документ опубликован на РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:54

2022-05-28T12:54

2022-05-28T12:54

россия

экономика

федеральная налоговая служба (фнс россии)

михаил мишустин

правительство рф

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам вставать на учет в налоговых органах через единый портал госуслуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон позволяет физлицу направить заявление о постановке на налоговый учет в электронной форме через портал госуслуг, подписав его усиленной неквалифицированной электронной подписью. В свою очередь налоговый орган может направить такому физлицу ИНН также в электронной форме через госуслуги.Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса. Они должны вступить в силу с 1 декабря 2022 года.Сейчас для постановки на налоговой учет гражданин может подать заявление в электронной форме на официальном сайте Федеральной налоговой службы, однако для получения свидетельства нужно посетить налоговую инспекцию. После вступления поправок в силу этот процесс будет полностью переведен в электронный формат.Это очень удобно не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию: еще до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе встать на налоговый учет, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Расширение списка услуг, предоставляемых в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, избавляя людей от необходимости посещать целый ряд учреждений и ведомств, отмечал глава кабмина.

https://ria.ru/20220511/ndfl-1787856915.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), михаил мишустин, правительство рф, владимир путин