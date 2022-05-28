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Сын Ратко Младича сообщил об ухудшении состояния здоровья отца в тюрьме

Сын Ратко Младича сообщил об ухудшении состояния здоровья отца в тюрьме - РИА Новости, 28.05.2022

Сын Ратко Младича сообщил об ухудшении состояния здоровья отца в тюрьме

Здоровье бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме в Гааге резко ухудшилось, информация о лечении практически не поступает,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T09:50

2022-05-28T09:50

2022-05-28T09:50

в мире

босния и герцеговина

сребреница

международный трибунал по бывшей югославии

гаага

оон

ратко младич

дарко младич

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БЕЛГРАД, 28 мая – РИА Новости. Здоровье бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича в тюрьме в Гааге резко ухудшилось, информация о лечении практически не поступает, заявил РИА Новости его сын Дарко Младич.Судьи Апелляционной палаты Международного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в июне 2021 года утвердили пожизненный приговор ныне 80-летнему генералу Младичу по 10 из 11 пунктов обвинения в военных преступлениях, включая геноцид в Сребренице в июле 1995 года. Власти Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины выразили несогласие с вердиктом."Состояние его здоровья ухудшилось. В последнее время это особенно заметно. Он настолько ослаб, что не в состоянии пройти 30-40 метров пешком и ему нужна помощь для самых обычных дел. Что касается лечения, которое он там получает, мы не располагаем точной информацией о том, чем и как его лечат. Он говорит, что ему измеряют уровень сахара и давление, официально получаем только обобщенные формулировки, например, – его состояние стабильно, участвует в разговоре", - рассказал Младич-младший агентству.Семья и адвокаты очень обеспокоены этим заметным ухудшением здоровья и отсутствием точной и подробной информации о лечении."Несколько месяцев назад нам сообщили, что ему провели некую операцию на незлокачественных новообразованиях на коже, и это все, что мы получили. С опозданием узнаем и о том, что зафиксированы проблемы с сердцем, а мы уже годами говорим о том, что они есть. Так что лечение неадекватное, и он больше не может выдержать пребывание там физически", - указал сын генерала."Моя мама (Босилька Младич – ред.) была там четыре недели назад, из-за COVID-19 мы долго не могли вживую увидеться, семья не посещала его более 17 месяцев. Адвокаты также не имели доступа. На днях, впервые с марта 2020 года, представитель защиты его лично посетил и отметил сильное ухудшение здоровья, что увидела и моя мать. Не надо быть доктором, чтобы заметить, насколько он слаб и плохо себя чувствует", - подчеркнул Дарко Младич.Экс-президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радован Караджич был переведен 26 мая 2021 года из Гааги в тюрьму на юге Великобритании для отбывания пожизненного заключения. Защита Караджича выступала против перевода, аргументируя это тем, что в 2010 году в британской тюрьме заключенные-мусульмане, желая отомстить за погибших в Боснии единоверцев, едва не зарезали экс-генерала армии боснийских сербов Радислава Крстича. По словам сына генерала Младича, вопрос о возможности его перевода куда-либо находится в компетенции председателя МОМУТ, пока семья и адвокаты не оповещены о его рассмотрении."Мы в данный момент полностью исключены и не располагаем никакой информацией, о том, планируется ли нечто по этому вопросу, или нет. Но совершенно точно, что по состоянию здоровья ему очень тяжело и в нынешних, привычных условиях, а тем более – если переведут в какие-то новые и худшие, это бы для него стало смертным приговором", - подытожил собеседник агентства.Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции, в августе 2020 года состоялись слушания по апелляции. Юристы отвергали предъявленные обвинения и требовали освобождения генерала Младича или отмены вердикта и начала нового судебного разбирательства.Защита генерала, не удовлетворенная действиями медиков МТБЮ, в течение двух лет требовала разрешения на обследование подсудимого российскими специалистами из Центра имени Бакулева. Адвокаты и члены семьи неоднократно заявляли, что МТБЮ не представляет им информации о реальном состоянии здоровья генерала, а медики в тюрьме ООН (следственном изоляторе в Гааге), по их словам, не проводят должного лечения.

https://ria.ru/20210609/mladich-1736303368.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1736223739.html

https://ria.ru/20210608/mladich-1735991895.html

босния и герцеговина

сребреница

гаага

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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