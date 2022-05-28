https://ria.ru/20220528/turtsiya-1791447363.html
Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года
Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года - РИА Новости, 28.05.2022
Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года
Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года, сообщил вице-президент страны Фуат Октай. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T18:28
2022-05-28T18:28
2022-05-28T18:28
экономика
цены на нефть
турция
черное море
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АНКАРА, 28 мая – РИА Новости. Турция планирует потреблять добываемый в Черном море газ в первом квартале 2023 года, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.Турция вложит почти десять миллиардов долларов инвестиций в добычу и транспортировку 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах"."Я хотел бы сообщить всем нашим гражданам в Турции хорошую новость о том, что газ, добываемый в Черном море, они будут сжигать на своих кухнях в первом квартале 2023 года", - приводит слова Октая газета Star.Ранее министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез заявил, что Турция определит новую программу поставок с добычей газа в Черном море, Анкара будет отдавать предпочтение краткосрочным и среднесрочным контрактам, чтобы не нарушать баланс спроса и предложения.
https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html
https://ria.ru/20220525/litiy-1790456310.html
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экономика, цены на нефть, турция, черное море, анкара (провинция)
Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года
Фуат Октай: Турция планирует потреблять газ из Черного моря в первом квартале 2023 года