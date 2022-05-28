https://ria.ru/20220528/tserkov-1791403691.html
В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями
В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями - РИА Новости, 28.05.2022
В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями
Единство между Русской и канонической Украинской православными церквами (РПЦ и УПЦ) сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и продолжать молиться о единой... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:23
2022-05-28T13:23
2022-05-28T14:27
религия
религия
русская православная церковь
украинская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
россия
украина
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Единство между Русской и канонической Украинской православными церквами (РПЦ и УПЦ) сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и продолжать молиться о единой церкви, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев)."Вчерашними решениями Украинская православная церковь еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве, а в Киеве, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях. Единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство, мы будем и дальше продолжать молиться о нашей единой святой православной церкви", – сказал он в субботу в видеообращении в Instagram*.Митрополит Иларион отметил, что УПЦ не зависит от Москвы ни административно, ни финансово и не состоит в других каких-либо других отношениях.Он сообщил, что собор УПЦ подтвердил тот статус, который каноническая Украинская церковь имеет с 1990 года, когда она получила томос (церковный документ) о самоуправлении от патриарха Московского и всея Руси Алексия II."Сегодня многие силы брошены на то, чтобы эту церковь уничтожить. Раскольники пытаются отнять у них имущество, власти Украины организовали гонения на эту церковь. В целом ряде областей УПЦ запрещена: ее храмы закрыты на замок, совершаются их рейдерские захваты, пытаются лишить УПЦ законного наименования, пытаются переименовать ее в российскую церковь на Украине", - подчеркнул он.Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
религия, русская православная церковь, украинская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, россия, украина, ситуация вокруг упц
13:23 28.05.2022 (обновлено: 14:27 28.05.2022)
В РПЦ заявили о сохранении единства между русской и украинской церквями
Митрополит Иларион: РПЦ продолжит укреплять единство между русской и украинской церквями
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Единство между Русской и канонической Украинской православными церквами (РПЦ и УПЦ) сохраняется, РПЦ продолжит укреплять его и продолжать молиться о единой церкви, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
"Вчерашними решениями Украинская православная церковь
еще раз засвидетельствовала, что она является полностью самоуправляемой, что ее церковный центр находится не в Москве
, а в Киеве
, она не зависит от Москвы ни административно, ни финансово, ни в каких-либо еще отношениях. Единство между Русской и Украинской церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство, мы будем и дальше продолжать молиться о нашей единой святой православной церкви", – сказал он в субботу в видеообращении в Instagram*.
Митрополит Иларион отметил, что УПЦ не зависит от Москвы ни административно, ни финансово и не состоит в других каких-либо других отношениях.
Он сообщил, что собор УПЦ подтвердил тот статус, который каноническая Украинская церковь имеет с 1990 года, когда она получила томос (церковный документ) о самоуправлении от патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
"Сегодня многие силы брошены на то, чтобы эту церковь уничтожить. Раскольники пытаются отнять у них имущество, власти Украины организовали гонения на эту церковь. В целом ряде областей УПЦ запрещена: ее храмы закрыты на замок, совершаются их рейдерские захваты, пытаются лишить УПЦ законного наименования, пытаются переименовать ее в российскую церковь на Украине", - подчеркнул он.
Собор УПЦ объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с определением Архиерейского собора Русской православной церкви 25-27 октября 1990 года". Собор также "имел суждение о возобновлении мироварения" (освященное масло, использующееся в таинстве миропомазания, которое самостоятельно варят автокефальные церкви), но о результатах обсуждения не сообщается.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская