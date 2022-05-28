https://ria.ru/20220528/tserkov-1791360077.html

На УПЦ оказывают огромное давление, заявил Клишас

На УПЦ оказывают огромное давление, заявил Клишас - РИА Новости, 28.05.2022

На УПЦ оказывают огромное давление, заявил Клишас

Внутренние и внешние силы оказывают огромное давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), Собор которой объявил о самостоятельности и независимости,... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T07:28

2022-05-28T07:28

2022-05-28T07:28

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андрей клишас

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Внутренние и внешние силы оказывают огромное давление на Украинскую православную церковь (УПЦ), Собор которой объявил о самостоятельности и независимости, считает председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.Собор Украинской православной церкви объявил о самостоятельности и независимости 27 мая. Согласно уставу УПЦ, опубликованному на сайте Русской церкви, ей "предоставлена независимость и самостоятельность в ее управлении в соответствии с Определением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 25-27 октября 1990 года"."Новости о Соборе УПЦ МП очень настораживают. Мы понимаем, что на каноническую православную церковь Украины оказывают огромное давление, причем как украинские неонацисты, так и американские марионетки с Фанара, но очень хотелось бы надеяться, что иерархи останутся со своим православным народом и в единстве с Русской церковью", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220527/upts-1791340200.html

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украина, украинская православная церковь, русская православная церковь, общество, в мире, андрей клишас