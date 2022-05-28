Экономист объяснил парадокс высоких цен при крепком рубле
Экономист Переславский: цены на товары высокие из-за расходов на логистику и посредников
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосетители рассматривают телевизоры в магазине по продаже цифровой и бытовой техники
Посетители рассматривают телевизоры в магазине по продаже цифровой и бытовой техники. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В ценообразовании появилось множество дополнительных переменных, включая расходы на логистику и посредников, поэтому товары остаются дорогими и при высоком курсе рубля, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.
Товары российского производства к концу года подорожают не более, чем на пять процентов — государство очень серьезно следит за инфляцией и всевозможными ценовыми сговорами. Однако и падения цен ждать не стоит — несмотря на крепкий рубль. Даже импорт, в большей степени зависящий от курса нацвалюты, дешеветь не будет, предупредил эксперт.
С одной стороны, теперь можно покупать товары по сравнительно низкой цене, с другой — к закупкам добавляются расходы на логистику и посредников. Исключение — отдельные товары, на которые в спешке значительно подняли цены. Теперь их никто не покупает, и продавцы делают скидку, пояснил Переславский.
“Далеко не факт, что цены вернутся к уровням прошлого года. Куда более вероятно развитие событий, при котором они замрут на текущих уровнях и рынок будет ждать дальнейшего развития событий”, — заключил экономист.