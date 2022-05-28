https://ria.ru/20220528/tseny-1791349394.html

Экономист объяснил парадокс высоких цен при крепком рубле

Экономист объяснил парадокс высоких цен при крепком рубле - РИА Новости, 28.05.2022

Экономист объяснил парадокс высоких цен при крепком рубле

В ценообразовании появилось множество дополнительных переменных, включая расходы на логистику и посредников, поэтому товары остаются дорогими и при высоком... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T02:20

2022-05-28T02:20

2022-05-28T02:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

николай переславский

cms institute

рубль

импорт

цены

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В ценообразовании появилось множество дополнительных переменных, включая расходы на логистику и посредников, поэтому товары остаются дорогими и при высоком курсе рубля, рассказал агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.Товары российского производства к концу года подорожают не более, чем на пять процентов — государство очень серьезно следит за инфляцией и всевозможными ценовыми сговорами. Однако и падения цен ждать не стоит — несмотря на крепкий рубль. Даже импорт, в большей степени зависящий от курса нацвалюты, дешеветь не будет, предупредил эксперт.С одной стороны, теперь можно покупать товары по сравнительно низкой цене, с другой — к закупкам добавляются расходы на логистику и посредников. Исключение — отдельные товары, на которые в спешке значительно подняли цены. Теперь их никто не покупает, и продавцы делают скидку, пояснил Переславский.“Далеко не факт, что цены вернутся к уровням прошлого года. Куда более вероятно развитие событий, при котором они замрут на текущих уровнях и рынок будет ждать дальнейшего развития событий”, — заключил экономист.

https://ria.ru/20220514/rubl-1788408216.html

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экономика, россия, николай переславский, cms institute, рубль, импорт, цены