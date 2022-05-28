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Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку - РИА Новости, 28.05.2022
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Культура
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Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку
Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку - РИА Новости, 28.05.2022
Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку
В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T08:00
2022-05-28T08:13
россия
третьяковская галерея
казанский вокзал
что посмотреть
куда сходить
музеи
выставки
культура
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно не показывали публике. За десять лет профессионалы музея спасли несколько тысяч работ и разместили их в шести залах ГТГ. О том, как стирали рубашку Ларионова, кто поддержал Врубеля и что предпочитали рисовать женщины, — в материале РИА Новости.Грязная рубашка ЛарионоваОдна из самых любопытных работ кисти Ларионова 1915 года (всего в экспозиции их около 160) выставлена в зале смешанных техник: изображение Натальи Гончаровой — своеобразный парадный портрет эпохи футуризма.Художница запечатлена в момент парижского триумфа: тогда она оформила для Дягилева балет "Золотой петушок" и мгновенно стала звездой.По сути, это даже не картина, а hand-made панно или коллаж: Ларионов решил, что можно обойтись без холста, а историю нужно "делать" в прямом смысле. Поэтому собственноручно наклеил куски подлинных дягилевских афиш на фон, добавил фрагменты обоев, наждачную бумагу, опилки из мастерской — и дополнил тканью.На место, где предполагалось изобразить одежду Гончаровой, мастер прикрепил кусок собственной рубашки. Это выглядит совершенно естественно.Финальный аккорд — настоящие волосы Гончаровой: Ларионов срезал прядь и прикрепил к холсту. Удивительно, что за век она не поменяла цвет, и теперь стала реликвией.Есть и загадка: по одной теории, в правом верхнем углу работы Ларионов нарисовал автопортрет, но потом закрасил его. Если это так, то весьма символично, ведь Гончарова писала в дневниках: "Мы встретились и никогда больше не расставались".По словам кураторов, обнаружить, есть ли там автопортрет, сейчас невозможно. Так что тайну предстоит разгадать будущим искусствоведам.Культурные связи СероваРабота, которую не удалось показать на недавней выставке Серова, — портрет Владимира фон Мекка, написанный в 1901 году.Фон Мекк — человек, который купил картину "Демон поверженный" Врубеля после того, как ее отказался приобретать совет Третьяковской галереи в лице Серова и Остроухова.Владимир увлекался искусством, брал уроки рисования у Серова, коллекционировал картины. Именно он посоветовал своему дяде Николаю, отвечавшему за строительство Казанского вокзала, взять Щусева на должность архитектора.Символично, что незадолго до этого Щусев закончил работу над Марфо-Мариинской обителью. Ее патроном была великая княгиня Елизавета Федоровна, у которой Владимир фон Мекк служил секретарем.Серов первым из русских художников стал позиционировать карандашный рисунок не как простой набросок, а как самостоятельное произведение.На выставке можно сравнить интерпретации одних и тех же сюжетов.Есть мнение, что Врубель полностью закрыл тему: немногие обращались к этому сюжету после него. Поэтому особенно интересно сравнить работы художников и понять эволюцию образа от Михаила Зичи и его иллюстрации к поэме Лермонтова до "Демона и Тамары" Валентина Серова.Женщины в искусствеЖенщины занимались графикой наравне с мужчинами. Пожалуй, самая видная во всех смыслах работа на выставке — "Портрет неизвестной" Фредерики О`Коннель в массивной золотой раме.На картине 1873 года, выполненной в технике пастели, изображена дама в голубом. Художница ирландского происхождения долгое время жила в России, а среди ее работ много парадных и салонных портретов.В конце XIX — начале XX века графика стала одним из видов русского изобразительного искусства — из-за желания экспериментировать, тем более материалы были недорогие. Выставка в Третьяковке интересна и тем, что показывает разные эпохи, они как бы знакомятся друг с другом.Например, карандашные работы Рейхеля, Кустодиева и Шемякина соседствуют друг с другом — они из периода с 1817-го по 1902-й.Зритель видит, как меняется отношение художника к карандашу: от аккуратных линий Карла Рейхеля до широких и свободных штрихов Шемякина.Иногда не сразу понимаешь, что перед тобой карандашный рисунок, изображения напоминают и фотографии, и живописные произведения. И это символично: представленные в экспозиции работы погружают в мир грез, видений и фантазий.Выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" открыта по 13 ноября.
https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html
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2022
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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россия, третьяковская галерея, казанский вокзал, что посмотреть , куда сходить , музеи, выставки
08:00 28.05.2022 (обновлено: 08:13 28.05.2022)
 

Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Выставка Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022 - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно не показывали публике. За десять лет профессионалы музея спасли несколько тысяч работ и разместили их в шести залах ГТГ. О том, как стирали рубашку Ларионова, кто поддержал Врубеля и что предпочитали рисовать женщины, — в материале РИА Новости.

Грязная рубашка Ларионова

Одна из самых любопытных работ кисти Ларионова 1915 года (всего в экспозиции их около 160) выставлена в зале смешанных техник: изображение Натальи Гончаровой — своеобразный парадный портрет эпохи футуризма.
Художница запечатлена в момент парижского триумфа: тогда она оформила для Дягилева балет "Золотой петушок" и мгновенно стала звездой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВидеооператор возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Видеооператор возле картины художника Михаила Ларионова Портрет Н. С. Гончаровой (1915 г.) на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Видеооператор возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
По сути, это даже не картина, а hand-made панно или коллаж: Ларионов решил, что можно обойтись без холста, а историю нужно "делать" в прямом смысле. Поэтому собственноручно наклеил куски подлинных дягилевских афиш на фон, добавил фрагменты обоев, наждачную бумагу, опилки из мастерской — и дополнил тканью.
На место, где предполагалось изобразить одежду Гончаровой, мастер прикрепил кусок собственной рубашки. Это выглядит совершенно естественно.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительницы возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Посетительницы возле картины художника Михаила Ларионова Портрет Н. С. Гончаровой (1915 г.) на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительницы возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"

"Рубашку Ларионова больше ста лет не стирали, она потемнела, а из-за поврежденного стекла пожухли обои и почернели афиши, — отмечает куратор Инна Соловова. — Беспрецедентный случай реставрации: нам пришлось работать на авторской основе, мы не могли отделить, "снять" оригинальные материалы. Восстанавливали на месте".

Финальный аккорд — настоящие волосы Гончаровой: Ларионов срезал прядь и прикрепил к холсту. Удивительно, что за век она не поменяла цвет, и теперь стала реликвией.

"Благодаря этому мы знаем, что Гончарова в жизни была яркой шатенкой", — уточняет куратор.

Есть и загадка: по одной теории, в правом верхнем углу работы Ларионов нарисовал автопортрет, но потом закрасил его. Если это так, то весьма символично, ведь Гончарова писала в дневниках: "Мы встретились и никогда больше не расставались".
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКуратор выставки "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" Инна Соловова возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год)
Куратор выставки Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 Инна Соловова возле картины художника Михаила Ларионова Портрет Н. С. Гончаровой (1915 г.) - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Куратор выставки "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" Инна Соловова возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год)
По словам кураторов, обнаружить, есть ли там автопортрет, сейчас невозможно. Так что тайну предстоит разгадать будущим искусствоведам.

Культурные связи Серова

Работа, которую не удалось показать на недавней выставке Серова, — портрет Владимира фон Мекка, написанный в 1901 году.
Фон Мекк — человек, который купил картину "Демон поверженный" Врубеля после того, как ее отказался приобретать совет Третьяковской галереи в лице Серова и Остроухова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительницы возле картины художника Валентина Серова "Портрет В. В. фон Мекка" (1901 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Посетительницы возле картины художника Валентина Серова Портрет В. В. фон Мекка (1901 г.) на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительницы возле картины художника Валентина Серова "Портрет В. В. фон Мекка" (1901 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Владимир увлекался искусством, брал уроки рисования у Серова, коллекционировал картины. Именно он посоветовал своему дяде Николаю, отвечавшему за строительство Казанского вокзала, взять Щусева на должность архитектора.
Символично, что незадолго до этого Щусев закончил работу над Марфо-Мариинской обителью. Ее патроном была великая княгиня Елизавета Федоровна, у которой Владимир фон Мекк служил секретарем.
Серов первым из русских художников стал позиционировать карандашный рисунок не как простой набросок, а как самостоятельное произведение.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Слева — работа неизвестного гравера "Готовое платье из магазинов Лувра" (1866 год)

Работа неизвестного гравера Готовое платье из магазинов Лувра на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022
1 из 3

Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Слева — работа неизвестного гравера "Готовое платье из магазинов Лувра" (1866 год)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительницы на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

Посетительницы на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 в Государственной Третьяковской галерее в Москве
2 из 3

Посетительницы на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Картина художника Алексея Щусева "Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве" (1913-1914 годы) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

Картина художника Алексея Щусева Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022
3 из 3

Картина художника Алексея Щусева "Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве" (1913-1914 годы) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Слева — работа неизвестного гравера "Готовое платье из магазинов Лувра" (1866 год)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетительницы на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Картина художника Алексея Щусева "Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве" (1913-1914 годы) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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На выставке можно сравнить интерпретации одних и тех же сюжетов.

"Когда говоришь "Демон", сразу возникает образ, написанный Врубелем, — говорит куратор Елизавета Горелышева. — Он прочувствовал этого героя более трагично, чем другие мастера".

Есть мнение, что Врубель полностью закрыл тему: немногие обращались к этому сюжету после него. Поэтому особенно интересно сравнить работы художников и понять эволюцию образа от Михаила Зичи и его иллюстрации к поэме Лермонтова до "Демона и Тамары" Валентина Серова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРеставрационные инструменты для восстановления картин на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Реставрационные инструменты для восстановления картин на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Реставрационные инструменты для восстановления картин на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"

Женщины в искусстве

Женщины занимались графикой наравне с мужчинами. Пожалуй, самая видная во всех смыслах работа на выставке — "Портрет неизвестной" Фредерики О`Коннель в массивной золотой раме.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Посетительница на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 в Государственной Третьяковской галерее в Москве - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
На картине 1873 года, выполненной в технике пастели, изображена дама в голубом. Художница ирландского происхождения долгое время жила в России, а среди ее работ много парадных и салонных портретов.

"Нам важно было выставить это произведение в экспозиции, чтобы показать эволюцию портретного жанра, — поясняет Горелышева. — Само по себе стекло картины зеленоватое, оно придает изображению особую магию, необычный оттенок".

В конце XIX — начале XX века графика стала одним из видов русского изобразительного искусства — из-за желания экспериментировать, тем более материалы были недорогие. Выставка в Третьяковке интересна и тем, что показывает разные эпохи, они как бы знакомятся друг с другом.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница возле картины художника Павла Шмарова "Отход поезда" (конец 1910-х) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

Посетительница возле картины художника Павла Шмарова Отход поезда (конец 1910-х) на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022
1 из 3

Посетительница возле картины художника Павла Шмарова "Отход поезда" (конец 1910-х) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетители на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

Посетители на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022 в Государственной Третьяковской галерее в Москве
2 из 3

Посетители на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве. Слева — картина неизвестного художника XX века "Седобородый индус" (середина ХХ века)

Картина неизвестного художника XX века Седобородый индус на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022
3 из 3

Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве. Слева — картина неизвестного художника XX века "Седобородый индус" (середина ХХ века)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Посетительница возле картины художника Павла Шмарова "Отход поезда" (конец 1910-х) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Посетители на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве. Слева — картина неизвестного художника XX века "Седобородый индус" (середина ХХ века)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Например, карандашные работы Рейхеля, Кустодиева и Шемякина соседствуют друг с другом — они из периода с 1817-го по 1902-й.
Зритель видит, как меняется отношение художника к карандашу: от аккуратных линий Карла Рейхеля до широких и свободных штрихов Шемякина.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Слева направо — посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой "Молодуха" (1909 год), "Зеленя осенью" (1908 год) и "Портрет студента" (1909 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее

Посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой Молодуха (1909 г.), Зеленя осенью (1908 г.) и Портрет студента (1909 г.) на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022
1 из 3

Слева направо — посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой "Молодуха" (1909 год), "Зеленя осенью" (1908 год) и "Портрет студента" (1909 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Справа — гравюра художника Андрея Пищалкина "Богоматерь" (1836 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

Гравюра художника Андрея Пищалкина Богоматерь на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022
2 из 3

Справа — гравюра художника Андрея Пищалкина "Богоматерь" (1836 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Посетитель на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Справа — картина художника Николая Ярошенко "Портрет Е. Ф. Мартыновой" (1878 год)

Посетитель на выставке Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022. Справа – Картина художника Николая Ярошенко Портрет Е. Ф. Мартыновой
3 из 3

Посетитель на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Справа — картина художника Николая Ярошенко "Портрет Е. Ф. Мартыновой" (1878 год)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Слева направо — посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой "Молодуха" (1909 год), "Зеленя осенью" (1908 год) и "Портрет студента" (1909 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Справа — гравюра художника Андрея Пищалкина "Богоматерь" (1836 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее в Москве

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
3 из 3

Посетитель на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Справа — картина художника Николая Ярошенко "Портрет Е. Ф. Мартыновой" (1878 год)

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Иногда не сразу понимаешь, что перед тобой карандашный рисунок, изображения напоминают и фотографии, и живописные произведения. И это символично: представленные в экспозиции работы погружают в мир грез, видений и фантазий.
Выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" открыта по 13 ноября.
Посетители обсуждают триптих Июнь, представленный на выставке Эдуард Штейнберг. Москва. Париж. Таруса в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00Культура
"Нормальный реалист": чем интересна выставка Штейнберга в Третьяковке
 
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