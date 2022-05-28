Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно не показывали публике. За десять лет профессионалы музея спасли несколько тысяч работ и разместили их в шести залах ГТГ. О том, как стирали рубашку Ларионова, кто поддержал Врубеля и что предпочитали рисовать женщины, — в материале РИА Новости.Грязная рубашка ЛарионоваОдна из самых любопытных работ кисти Ларионова 1915 года (всего в экспозиции их около 160) выставлена в зале смешанных техник: изображение Натальи Гончаровой — своеобразный парадный портрет эпохи футуризма.Художница запечатлена в момент парижского триумфа: тогда она оформила для Дягилева балет "Золотой петушок" и мгновенно стала звездой.По сути, это даже не картина, а hand-made панно или коллаж: Ларионов решил, что можно обойтись без холста, а историю нужно "делать" в прямом смысле. Поэтому собственноручно наклеил куски подлинных дягилевских афиш на фон, добавил фрагменты обоев, наждачную бумагу, опилки из мастерской — и дополнил тканью.На место, где предполагалось изобразить одежду Гончаровой, мастер прикрепил кусок собственной рубашки. Это выглядит совершенно естественно.Финальный аккорд — настоящие волосы Гончаровой: Ларионов срезал прядь и прикрепил к холсту. Удивительно, что за век она не поменяла цвет, и теперь стала реликвией.Есть и загадка: по одной теории, в правом верхнем углу работы Ларионов нарисовал автопортрет, но потом закрасил его. Если это так, то весьма символично, ведь Гончарова писала в дневниках: "Мы встретились и никогда больше не расставались".По словам кураторов, обнаружить, есть ли там автопортрет, сейчас невозможно. Так что тайну предстоит разгадать будущим искусствоведам.Культурные связи СероваРабота, которую не удалось показать на недавней выставке Серова, — портрет Владимира фон Мекка, написанный в 1901 году.Фон Мекк — человек, который купил картину "Демон поверженный" Врубеля после того, как ее отказался приобретать совет Третьяковской галереи в лице Серова и Остроухова.Владимир увлекался искусством, брал уроки рисования у Серова, коллекционировал картины. Именно он посоветовал своему дяде Николаю, отвечавшему за строительство Казанского вокзала, взять Щусева на должность архитектора.Символично, что незадолго до этого Щусев закончил работу над Марфо-Мариинской обителью. Ее патроном была великая княгиня Елизавета Федоровна, у которой Владимир фон Мекк служил секретарем.Серов первым из русских художников стал позиционировать карандашный рисунок не как простой набросок, а как самостоятельное произведение.На выставке можно сравнить интерпретации одних и тех же сюжетов.Есть мнение, что Врубель полностью закрыл тему: немногие обращались к этому сюжету после него. Поэтому особенно интересно сравнить работы художников и понять эволюцию образа от Михаила Зичи и его иллюстрации к поэме Лермонтова до "Демона и Тамары" Валентина Серова.Женщины в искусствеЖенщины занимались графикой наравне с мужчинами. Пожалуй, самая видная во всех смыслах работа на выставке — "Портрет неизвестной" Фредерики О`Коннель в массивной золотой раме.На картине 1873 года, выполненной в технике пастели, изображена дама в голубом. Художница ирландского происхождения долгое время жила в России, а среди ее работ много парадных и салонных портретов.В конце XIX — начале XX века графика стала одним из видов русского изобразительного искусства — из-за желания экспериментировать, тем более материалы были недорогие. Выставка в Третьяковке интересна и тем, что показывает разные эпохи, они как бы знакомятся друг с другом.Например, карандашные работы Рейхеля, Кустодиева и Шемякина соседствуют друг с другом — они из периода с 1817-го по 1902-й.Зритель видит, как меняется отношение художника к карандашу: от аккуратных линий Карла Рейхеля до широких и свободных штрихов Шемякина.Иногда не сразу понимаешь, что перед тобой карандашный рисунок, изображения напоминают и фотографии, и живописные произведения. И это символично: представленные в экспозиции работы погружают в мир грез, видений и фантазий.Выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" открыта по 13 ноября.
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно не показывали публике. За десять лет профессионалы музея спасли несколько тысяч работ и разместили их в шести залах ГТГ. О том, как стирали рубашку Ларионова, кто поддержал Врубеля и что предпочитали рисовать женщины, — в материале РИА Новости.
Грязная рубашка Ларионова
Одна из самых любопытных работ кисти Ларионова 1915 года (всего в экспозиции их около 160) выставлена в зале смешанных техник: изображение Натальи Гончаровой — своеобразный парадный портрет эпохи футуризма.
Художница запечатлена в момент парижского триумфа: тогда она оформила для Дягилева балет "Золотой петушок" и мгновенно стала звездой.
Видеооператор возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
По сути, это даже не картина, а hand-made панно или коллаж: Ларионов решил, что можно обойтись без холста, а историю нужно "делать" в прямом смысле. Поэтому собственноручно наклеил куски подлинных дягилевских афиш на фон, добавил фрагменты обоев, наждачную бумагу, опилки из мастерской — и дополнил тканью.
На место, где предполагалось изобразить одежду Гончаровой, мастер прикрепил кусок собственной рубашки. Это выглядит совершенно естественно.
Посетительницы возле картины художника Михаила Ларионова "Портрет Н. С. Гончаровой" (1915 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
"Рубашку Ларионова больше ста лет не стирали, она потемнела, а из-за поврежденного стекла пожухли обои и почернели афиши, — отмечает куратор Инна Соловова. — Беспрецедентный случай реставрации: нам пришлось работать на авторской основе, мы не могли отделить, "снять" оригинальные материалы. Восстанавливали на месте".
Финальный аккорд — настоящие волосы Гончаровой: Ларионов срезал прядь и прикрепил к холсту. Удивительно, что за век она не поменяла цвет, и теперь стала реликвией.
"Благодаря этому мы знаем, что Гончарова в жизни была яркой шатенкой", — уточняет куратор.
Есть и загадка: по одной теории, в правом верхнем углу работы Ларионов нарисовал автопортрет, но потом закрасил его. Если это так, то весьма символично, ведь Гончарова писала в дневниках: "Мы встретились и никогда больше не расставались".
Посетительницы возле картины художника Валентина Серова "Портрет В. В. фон Мекка" (1901 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022"
Владимир увлекался искусством, брал уроки рисования у Серова, коллекционировал картины. Именно он посоветовал своему дяде Николаю, отвечавшему за строительство Казанского вокзала, взять Щусева на должность архитектора.
Символично, что незадолго до этого Щусев закончил работу над Марфо-Мариинской обителью. Ее патроном была великая княгиня Елизавета Федоровна, у которой Владимир фон Мекк служил секретарем.
Серов первым из русских художников стал позиционировать карандашный рисунок не как простой набросок, а как самостоятельное произведение.
Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Слева — работа неизвестного гравера "Готовое платье из магазинов Лувра" (1866 год)
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Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Слева — работа неизвестного гравера "Готовое платье из магазинов Лувра" (1866 год)
Картина художника Алексея Щусева "Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве" (1913-1914 годы) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
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Картина художника Алексея Щусева "Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве" (1913-1914 годы) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Слева — работа неизвестного гравера "Готовое платье из магазинов Лувра" (1866 год)
Картина художника Алексея Щусева "Проект Царского павильона Казанского вокзала в Москве" (1913-1914 годы) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
На выставке можно сравнить интерпретации одних и тех же сюжетов.
"Когда говоришь "Демон", сразу возникает образ, написанный Врубелем, — говорит куратор Елизавета Горелышева. — Он прочувствовал этого героя более трагично, чем другие мастера".
Есть мнение, что Врубель полностью закрыл тему: немногие обращались к этому сюжету после него. Поэтому особенно интересно сравнить работы художников и понять эволюцию образа от Михаила Зичи и его иллюстрации к поэме Лермонтова до "Демона и Тамары" Валентина Серова.
Посетительница на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве
На картине 1873 года, выполненной в технике пастели, изображена дама в голубом. Художница ирландского происхождения долгое время жила в России, а среди ее работ много парадных и салонных портретов.
"Нам важно было выставить это произведение в экспозиции, чтобы показать эволюцию портретного жанра, — поясняет Горелышева. — Само по себе стекло картины зеленоватое, оно придает изображению особую магию, необычный оттенок".
В конце XIX — начале XX века графика стала одним из видов русского изобразительного искусства — из-за желания экспериментировать, тем более материалы были недорогие. Выставка в Третьяковке интересна и тем, что показывает разные эпохи, они как бы знакомятся друг с другом.
Слева направо — посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой "Молодуха" (1909 год), "Зеленя осенью" (1908 год) и "Портрет студента" (1909 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее
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Слева направо — посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой "Молодуха" (1909 год), "Зеленя осенью" (1908 год) и "Портрет студента" (1909 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее
Посетитель на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Справа — картина художника Николая Ярошенко "Портрет Е. Ф. Мартыновой" (1878 год)
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Посетитель на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Справа — картина художника Николая Ярошенко "Портрет Е. Ф. Мартыновой" (1878 год)
Слева направо — посетительница возле картин художницы Зинаиды Серебряковой "Молодуха" (1909 год), "Зеленя осенью" (1908 год) и "Портрет студента" (1909 год) на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Третьяковской галерее
Посетитель на выставке "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Справа — картина художника Николая Ярошенко "Портрет Е. Ф. Мартыновой" (1878 год)
Иногда не сразу понимаешь, что перед тобой карандашный рисунок, изображения напоминают и фотографии, и живописные произведения. И это символично: представленные в экспозиции работы погружают в мир грез, видений и фантазий.
Выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" открыта по 13 ноября.
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