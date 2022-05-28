https://ria.ru/20220528/tretyakovka-1791285345.html

Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку

Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку - РИА Новости, 28.05.2022

Хрупкие шедевры: почему надо идти на "Мастеров возрождения" в Третьяковку

В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:00

2022-05-28T08:00

2022-05-28T08:13

россия

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. В Третьяковской галерее открылась выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022". Восстановленные шедевры Серова, Ге, Нестерова, Ларионова давно не показывали публике. За десять лет профессионалы музея спасли несколько тысяч работ и разместили их в шести залах ГТГ. О том, как стирали рубашку Ларионова, кто поддержал Врубеля и что предпочитали рисовать женщины, — в материале РИА Новости.Грязная рубашка ЛарионоваОдна из самых любопытных работ кисти Ларионова 1915 года (всего в экспозиции их около 160) выставлена в зале смешанных техник: изображение Натальи Гончаровой — своеобразный парадный портрет эпохи футуризма.Художница запечатлена в момент парижского триумфа: тогда она оформила для Дягилева балет "Золотой петушок" и мгновенно стала звездой.По сути, это даже не картина, а hand-made панно или коллаж: Ларионов решил, что можно обойтись без холста, а историю нужно "делать" в прямом смысле. Поэтому собственноручно наклеил куски подлинных дягилевских афиш на фон, добавил фрагменты обоев, наждачную бумагу, опилки из мастерской — и дополнил тканью.На место, где предполагалось изобразить одежду Гончаровой, мастер прикрепил кусок собственной рубашки. Это выглядит совершенно естественно.Финальный аккорд — настоящие волосы Гончаровой: Ларионов срезал прядь и прикрепил к холсту. Удивительно, что за век она не поменяла цвет, и теперь стала реликвией.Есть и загадка: по одной теории, в правом верхнем углу работы Ларионов нарисовал автопортрет, но потом закрасил его. Если это так, то весьма символично, ведь Гончарова писала в дневниках: "Мы встретились и никогда больше не расставались".По словам кураторов, обнаружить, есть ли там автопортрет, сейчас невозможно. Так что тайну предстоит разгадать будущим искусствоведам.Культурные связи СероваРабота, которую не удалось показать на недавней выставке Серова, — портрет Владимира фон Мекка, написанный в 1901 году.Фон Мекк — человек, который купил картину "Демон поверженный" Врубеля после того, как ее отказался приобретать совет Третьяковской галереи в лице Серова и Остроухова.Владимир увлекался искусством, брал уроки рисования у Серова, коллекционировал картины. Именно он посоветовал своему дяде Николаю, отвечавшему за строительство Казанского вокзала, взять Щусева на должность архитектора.Символично, что незадолго до этого Щусев закончил работу над Марфо-Мариинской обителью. Ее патроном была великая княгиня Елизавета Федоровна, у которой Владимир фон Мекк служил секретарем.Серов первым из русских художников стал позиционировать карандашный рисунок не как простой набросок, а как самостоятельное произведение.На выставке можно сравнить интерпретации одних и тех же сюжетов.Есть мнение, что Врубель полностью закрыл тему: немногие обращались к этому сюжету после него. Поэтому особенно интересно сравнить работы художников и понять эволюцию образа от Михаила Зичи и его иллюстрации к поэме Лермонтова до "Демона и Тамары" Валентина Серова.Женщины в искусствеЖенщины занимались графикой наравне с мужчинами. Пожалуй, самая видная во всех смыслах работа на выставке — "Портрет неизвестной" Фредерики О`Коннель в массивной золотой раме.На картине 1873 года, выполненной в технике пастели, изображена дама в голубом. Художница ирландского происхождения долгое время жила в России, а среди ее работ много парадных и салонных портретов.В конце XIX — начале XX века графика стала одним из видов русского изобразительного искусства — из-за желания экспериментировать, тем более материалы были недорогие. Выставка в Третьяковке интересна и тем, что показывает разные эпохи, они как бы знакомятся друг с другом.Например, карандашные работы Рейхеля, Кустодиева и Шемякина соседствуют друг с другом — они из периода с 1817-го по 1902-й.Зритель видит, как меняется отношение художника к карандашу: от аккуратных линий Карла Рейхеля до широких и свободных штрихов Шемякина.Иногда не сразу понимаешь, что перед тобой карандашный рисунок, изображения напоминают и фотографии, и живописные произведения. И это символично: представленные в экспозиции работы погружают в мир грез, видений и фантазий.Выставка "Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010-2022" открыта по 13 ноября.

https://ria.ru/20220522/muzei-1789766286.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

россия, третьяковская галерея, казанский вокзал, что посмотреть , куда сходить , музеи, выставки