https://ria.ru/20220528/tovary-1791407378.html

Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов - РИА Новости, 28.05.2022

Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать товарные знаки, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно места... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T13:45

2022-05-28T13:45

2022-05-28T13:45

россия

экономика

совет федерации рф

валентина матвиенко

лилия гумерова

владимир путин

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать товарные знаки, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс. Их принятие инициировали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно закону, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".

https://ria.ru/20220131/znak-1770347833.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко, лилия гумерова, владимир путин