https://ria.ru/20220528/tovary-1791407378.html
Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов
Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов - РИА Новости, 28.05.2022
Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать товарные знаки, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно места... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T13:45
2022-05-28T13:45
2022-05-28T13:45
россия
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
лилия гумерова
владимир путин
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрировать товарные знаки, которые могут ввести потребителя в заблуждение относительно места производства товара. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие поправки вносятся в Гражданский кодекс. Их принятие инициировали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.Согласно закону, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или наименования мест происхождения товаров, если использование такого знака будет ассоциироваться у потребителей с конкретным местом и если это может "ущемить законные интересы правообладателя исключительного права на географическое указание или наименование места происхождения товара".
https://ria.ru/20220131/znak-1770347833.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко, лилия гумерова, владимир путин
Путин подписал закон о запрете регистрации фейковых региональных брендов
Путин подписал закон о запрете регистрации брендов, имитирующих географические названия