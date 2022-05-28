https://ria.ru/20220528/theater-1791236285.html

В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера

В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера - РИА Новости, 28.05.2022

В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера

В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля "Обратная сторона медали" по одноименной пьесе французского прозаика и драматурга Флориана Зеллера, сообщили... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T05:40

2022-05-28T05:40

2022-05-28T05:40

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля "Обратная сторона медали" по одноименной пьесе французского прозаика и драматурга Флориана Зеллера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Режиссер — Эльдар Трамов, это его дебют в качестве постановщика. "Обратная сторона медали" рассказывает о семейной паре, чьи отношения зашли в тупик. У каждого своя жизнь, но при этом они все еще любят друг друга. Их знакомый расстался со своей женой и ушел к девушке моложе. Вместе с ней он навещает главных героев. На этой встрече и держится сюжет. Над спектаклем работали художник Максим Обрезков и композитор Вячеслав Жуков. В главных ролях — Евгений Князев и актриса Яна Соболевская. Зеллера, автора знаменитой трилогии "Отец" – "Мать" – "Сын", называют одним из наиболее значительных литературных талантов Франции. В 2014 году он получил национальную театральную премию Франции "Мольер" за пьесу "Отец". В 2021 она принесла ему еще одну престижную награду — "Оскар" за адаптированный сценарий — по ней сняли одноименный фильм, главную роль в котором исполнил Энтони Хопкинс.

https://ria.ru/20220513/cabaret-1788303089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, энтони хопкинс, евгений князев, россия, франция, театр