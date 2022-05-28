https://ria.ru/20220528/theater-1791236285.html
В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера
В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера - РИА Новости, 28.05.2022
В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера
В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля "Обратная сторона медали" по одноименной пьесе французского прозаика и драматурга Флориана Зеллера, сообщили... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T05:40
2022-05-28T05:40
2022-05-28T05:40
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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля "Обратная сторона медали" по одноименной пьесе французского прозаика и драматурга Флориана Зеллера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Режиссер — Эльдар Трамов, это его дебют в качестве постановщика. "Обратная сторона медали" рассказывает о семейной паре, чьи отношения зашли в тупик. У каждого своя жизнь, но при этом они все еще любят друг друга. Их знакомый расстался со своей женой и ушел к девушке моложе. Вместе с ней он навещает главных героев. На этой встрече и держится сюжет. Над спектаклем работали художник Максим Обрезков и композитор Вячеслав Жуков. В главных ролях — Евгений Князев и актриса Яна Соболевская. Зеллера, автора знаменитой трилогии "Отец" – "Мать" – "Сын", называют одним из наиболее значительных литературных талантов Франции. В 2014 году он получил национальную театральную премию Франции "Мольер" за пьесу "Отец". В 2021 она принесла ему еще одну престижную награду — "Оскар" за адаптированный сценарий — по ней сняли одноименный фильм, главную роль в котором исполнил Энтони Хопкинс.
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новости культуры, энтони хопкинс, евгений князев, россия, франция, театр
В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля по пьесе Флориана Зеллера
В Вахтанговском театре представили спектакль по пьесе Зеллера "Обратная сторона медали"
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В Вахтанговском театре прошла премьера спектакля "Обратная сторона медали" по одноименной пьесе французского прозаика и драматурга Флориана Зеллера, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Режиссер — Эльдар Трамов, это его дебют в качестве постановщика.
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Евгений Князев и Яна Соболевская в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
2 из 3
Евгений Князев и Ника Здорик в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
3 из 3
Евгений Князев, Игорь Карташев и Яна Соболевская в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
1 из 3
Евгений Князев и Яна Соболевская в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
2 из 3
Евгений Князев и Ника Здорик в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
3 из 3
Евгений Князев, Игорь Карташев и Яна Соболевская в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
"Зеллер – автор на грани гениальности, во всех его текстах – ребусы. Он берет самую, до мозга костей бытовую историю, и если ты читаешь эту пьесу поверхностно, не видишь того, что стоит за текстом, не находишь ключа к ней, то возникает ощущение "бульварной" комедии", — говорит Трамов.
"Обратная сторона медали" рассказывает о семейной паре, чьи отношения зашли в тупик. У каждого своя жизнь, но при этом они все еще любят друг друга. Их знакомый расстался со своей женой и ушел к девушке моложе. Вместе с ней он навещает главных героев. На этой встрече и держится сюжет.
"Главная особенность пьесы заключается в том, что автор предлагает зрителю услышать внутренние монологи героев. Она в легкой комедийной манере дает пищу для серьезных размышлений", — считает Трамов.
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Евгений Князев в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
2 из 2
Яна Соболевская в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
1 из 2
Евгений Князев в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
2 из 2
Яна Соболевская в сцене из спектакля "Обратная сторона медали"
Над спектаклем работали художник Максим Обрезков и композитор Вячеслав Жуков. В главных ролях — Евгений Князев и актриса Яна Соболевская.
Зеллера, автора знаменитой трилогии "Отец" – "Мать" – "Сын", называют одним из наиболее значительных литературных талантов Франции. В 2014 году он получил национальную театральную премию Франции "Мольер" за пьесу "Отец". В 2021 она принесла ему еще одну престижную награду — "Оскар" за адаптированный сценарий — по ней сняли одноименный фильм, главную роль в котором исполнил Энтони Хопкинс.