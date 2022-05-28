https://ria.ru/20220528/sudno-1791413853.html

СМИ: индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси

СМИ: индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси - РИА Новости, 28.05.2022

СМИ: индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси

Индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси, 17 человек спасены, до 43 человек могли пропасть без вести, сообщает в субботу индонезийское... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:33

2022-05-28T14:33

2022-05-28T15:03

в мире

южный сулавеси

индонезия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770049414_1:0:3295:1853_1920x0_80_0_0_57782242260af3bc806864b834b45c9a.jpg

БАНГКОК, 28 мая – РИА Новости. Индонезийское судно затонуло у берегов провинции Южный Сулавеси, 17 человек спасены, до 43 человек могли пропасть без вести, сообщает в субботу индонезийское новостное агентство ANTARA.По информации агентства, судно KM Ladang Pratiwi, предположительно с 60 пассажирами и грузом на борту, отправилось в 20-часовой рейс местных морских сообщений из порта столицы Южного Сулавеси города Макасара на один из расположенных неподалеку островов 25 мая. Сигнал бедствия судна был получен 26 мая, однако направленные властями в район крушения спасатели добрались до него только ранним утром 27 мая. Спасателям и прибывшим на сигнал бедствия гражданским судам удалось найти и спасти 17 человек, сообщает агентство.Поисково-спасательная операция, прерванная на несколько часов ночью с пятницы на субботу, продолжается в субботу весь день, говорится в сообщении.По словам представителя провинциальной администрации, точное количество пассажиров и членов экипажа, находившихся на затонувшем судне в момент его гибели неизвестно, однако, по информации портовых служащих, на судне могло быть до 60 человек, о 43 из числа которых пока нет сведений, сообщает агентство. По сведениям других изданий, в том числе Kompas и Tempo, на судне могло находиться менее 50 человек, и пропавшими без вести на настоящий момент считаются 26 человек,

https://ria.ru/20220527/sudno-1791010946.html

южный сулавеси

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, южный сулавеси, индонезия