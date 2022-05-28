https://ria.ru/20220528/stskk-1791466812.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка - РИА Новости, 28.05.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Петровский район Донецка

Украинские войска в 20.20 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T20:51

2022-05-28T20:51

2022-05-28T22:55

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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские войска в 20.20 обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.20 - н.п. Красногоровка - н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из БМ21 "Град", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/nenavist-1789335377.html

https://ria.ru/20220528/ukrainizatsiya-1791268836.html

петровский район

донецк (днр)

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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика