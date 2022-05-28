https://ria.ru/20220528/strannost-1791349030.html

Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить

Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить - РИА Новости, 28.05.2022

Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить

Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T01:15

2022-05-28T01:15

2022-05-28T10:55

авто

общество

россия

егор васильев

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который вы слышите, или нет, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего стоит отличать стандартный аэродинамический шум и звуки, издаваемые работающими узлами автомобиля, которые, в свою очередь, складываются из шумов двигателя, трансмиссии и подвески, отметил собеседник агентства.Особую важность должны представлять шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла. Подвеска может издавать звуки при проезде неровностей, если в ней возникают серьезные нарушения. Тормоза начинают скрежетать, если в систему попадает, например, камень, пояснил эксперт.В целом исправное авто издает слаженные и гармоничные звуки. Любой диссонанс разрушает звуковую гармонию и дает повод остановиться, чтобы проверить состояние машины, заключил Васильев.

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авто, общество, россия, егор васильев