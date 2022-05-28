https://ria.ru/20220528/strannost-1791349030.html
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить - РИА Новости, 28.05.2022
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить
Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T01:15
2022-05-28T01:15
2022-05-28T10:55
авто
общество
россия
егор васильев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621194_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_707efb6599a0a924fb4e3fda9ada15e6.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который вы слышите, или нет, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего стоит отличать стандартный аэродинамический шум и звуки, издаваемые работающими узлами автомобиля, которые, в свою очередь, складываются из шумов двигателя, трансмиссии и подвески, отметил собеседник агентства.Особую важность должны представлять шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла. Подвеска может издавать звуки при проезде неровностей, если в ней возникают серьезные нарушения. Тормоза начинают скрежетать, если в систему попадает, например, камень, пояснил эксперт.В целом исправное авто издает слаженные и гармоничные звуки. Любой диссонанс разрушает звуковую гармонию и дает повод остановиться, чтобы проверить состояние машины, заключил Васильев.
https://ria.ru/20220521/tseny-1789862782.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729621194_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_2d2be6e0d695ea45090ac0963ef30feb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, общество, россия, егор васильев
01:15 28.05.2022 (обновлено: 10:55 28.05.2022)
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить
Эксперт Васильев: автомобиль нужно остановить, если вы слышите вой, гул или скрежет
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости.
Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который вы слышите, или нет, рассказал агентству "Прайм
" автоэксперт Егор Васильев.
Прежде всего стоит отличать стандартный аэродинамический шум и звуки, издаваемые работающими узлами автомобиля, которые, в свою очередь, складываются из шумов двигателя, трансмиссии и подвески, отметил собеседник агентства.
“Если вы начинаете слышать механические стуки, вой, гул или скрежет, то необходимо сделать остановку и понять причину их возникновения”, — предупредил Васильев.
Особую важность должны представлять шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла. Подвеска может издавать звуки при проезде неровностей, если в ней возникают серьезные нарушения. Тормоза начинают скрежетать, если в систему попадает, например, камень, пояснил эксперт.
В целом исправное авто издает слаженные и гармоничные звуки. Любой диссонанс разрушает звуковую гармонию и дает повод остановиться, чтобы проверить состояние машины, заключил Васильев.