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Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить - РИА Новости, 28.05.2022
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Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить - РИА Новости, 28.05.2022
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить
Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T01:15
2022-05-28T10:55
авто
общество
россия
егор васильев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который вы слышите, или нет, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего стоит отличать стандартный аэродинамический шум и звуки, издаваемые работающими узлами автомобиля, которые, в свою очередь, складываются из шумов двигателя, трансмиссии и подвески, отметил собеседник агентства.Особую важность должны представлять шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла. Подвеска может издавать звуки при проезде неровностей, если в ней возникают серьезные нарушения. Тормоза начинают скрежетать, если в систему попадает, например, камень, пояснил эксперт.В целом исправное авто издает слаженные и гармоничные звуки. Любой диссонанс разрушает звуковую гармонию и дает повод остановиться, чтобы проверить состояние машины, заключил Васильев.
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авто, общество, россия, егор васильев
01:15 28.05.2022 (обновлено: 10:55 28.05.2022)
 
Эксперт предупредил о странных шумах в авто, которые должны насторожить

Эксперт Васильев: автомобиль нужно остановить, если вы слышите вой, гул или скрежет

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкДорога
Дорога - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Александр Лыскин
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Понять, насколько работоспособен ваш автомобиль, поможет издаваемый им шум — это индикатор исправности узлов и механизмов. Как понять, нормален ли шум, который вы слышите, или нет, рассказал агентству "Прайм" автоэксперт Егор Васильев.
Прежде всего стоит отличать стандартный аэродинамический шум и звуки, издаваемые работающими узлами автомобиля, которые, в свою очередь, складываются из шумов двигателя, трансмиссии и подвески, отметил собеседник агентства.

“Если вы начинаете слышать механические стуки, вой, гул или скрежет, то необходимо сделать остановку и понять причину их возникновения”, — предупредил Васильев.

Особую важность должны представлять шумы, интенсивность которых активно нарастает по мере движения автомобиля, что говорит об активном разрушении определенного узла. Подвеска может издавать звуки при проезде неровностей, если в ней возникают серьезные нарушения. Тормоза начинают скрежетать, если в систему попадает, например, камень, пояснил эксперт.
В целом исправное авто издает слаженные и гармоничные звуки. Любой диссонанс разрушает звуковую гармонию и дает повод остановиться, чтобы проверить состояние машины, заключил Васильев.
Автомобили - РИА Новости, 1920, 21.05.2022
21 мая, 02:15
"Курс не влияет": почему укрепление рубля не снижает стоимость машин?
 
АвтоОбществоРоссияЕгор Васильев
 
 
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