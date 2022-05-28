Рейтинг@Mail.ru
Херсонская область перешла на московское время - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791371946.html
Херсонская область перешла на московское время
Херсонская область перешла на московское время - РИА Новости, 28.05.2022
Херсонская область перешла на московское время
Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:03
2022-05-28T10:28
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
херсонская область
владимир путин
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_d5680640683d06af6afb2ec86e8a0baa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он РИА Новости.По его словам, область, начиная с этого года, больше не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.Ранее о переходе на московское время заявили власти освобожденной части Запорожской области.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://ria.ru/20220528/granitsy-1791359733.html
https://ria.ru/20220526/kherson-1790776575.html
https://ria.ru/20220526/kherson-1790859917.html
россия
украина
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239144_519:0:2583:1548_1920x0_80_0_0_6d89ee3dd0d2eeb32d6d2e8bce83ab3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, херсонская область , владимир путин, запорожская область
10:03 28.05.2022 (обновлено: 10:28 28.05.2022)
 
Херсонская область перешла на московское время

Замглавы администрации региона: Херсонская область перешла на московское время

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВид на реку Днепр и Херсон
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он РИА Новости.
По его словам, область, начиная с этого года, больше не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.
Ранее о переходе на московское время заявили власти освобожденной части Запорожской области.
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
07:07Специальная военная операция на Украине
Херсонская область закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Загрузка семенного картофеля в бункер комбайна - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 10:07Специальная военная операция на Украине
В Херсонской области рассказали, как Киев ухудшал положение фермеров
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:51
Альтернативы интеграции Херсонской области в России нет, заявил Стремоусов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир ПутинЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала