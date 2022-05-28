10:03 28.05.2022 (обновлено: 10:28 28.05.2022)
Херсонская область перешла на московское время
Замглавы администрации региона: Херсонская область перешла на московское время
Вид на реку Днепр и Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он РИА Новости.
По его словам, область, начиная с этого года, больше не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.
Ранее о переходе на московское время заявили власти освобожденной части Запорожской области.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.