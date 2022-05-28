https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791371946.html

Херсонская область перешла на московское время

Херсонская область перешла на московское время - РИА Новости, 28.05.2022

Херсонская область перешла на московское время

Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:03

2022-05-28T10:03

2022-05-28T10:28

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

херсонская область

владимир путин

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Херсонская область перешла на московское время, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Москва — это центр времени Херсонской области", — сказал он РИА Новости.По его словам, область, начиная с этого года, больше не будет переходить на зимнее время, как это принято на Украине.Ранее о переходе на московское время заявили власти освобожденной части Запорожской области.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. Там начали работу военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220528/granitsy-1791359733.html

https://ria.ru/20220526/kherson-1790776575.html

https://ria.ru/20220526/kherson-1790859917.html

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херсонская область

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в мире, россия, украина, херсонская область , владимир путин, запорожская область