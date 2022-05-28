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Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791370012.html
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине
Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет, не стоит мешать военным и ускорять спецоперацию, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:43
2022-05-28T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет, не стоит мешать военным и ускорять спецоперацию, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов."Да, демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет… На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу и имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", - сказал он.Он добавил, что военным необходимо позволить решать поставленные задачи без вмешательства, при этом необходимо оказывать помощь на освобожденных территориях."Надо военным позволить решать задачи без вмешательства, но на территориях, где разгромили нацформирования, надо оказывать помощь — устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для цивилизованного существования населения", - добавил он.Шаманов уточнил, что длительность СВО может привести к тому, что России будет сложнее "противостоять коллективному западу"."Есть мировая практика… Чем длиннее по продолжительности такого рода операции, тем они более знаково действуют на настроение в обществе… Наши военные реально осознают, что чем дольше будет продолжаться СВО, тем сложнее будет нам противостоять коллективному Западу", - заключил он.
https://ria.ru/20220526/nebenzya-1790969298.html
https://ria.ru/20220527/samolety-1791072534.html
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в мире, украина, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, владимир шаманов, вооруженные силы рф
09:43 28.05.2022
 
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине

Генерал Шаманов призвал не мешать военным и не ускорять спецоперацию на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Шаманов
Владимир Шаманов - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Шаманов . Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет, не стоит мешать военным и ускорять спецоперацию, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов.
"Да, демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет… На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу и имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", - сказал он.
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Он добавил, что военным необходимо позволить решать поставленные задачи без вмешательства, при этом необходимо оказывать помощь на освобожденных территориях.
"Надо военным позволить решать задачи без вмешательства, но на территориях, где разгромили нацформирования, надо оказывать помощь — устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для цивилизованного существования населения", - добавил он.
Шаманов уточнил, что длительность СВО может привести к тому, что России будет сложнее "противостоять коллективному западу".
"Есть мировая практика… Чем длиннее по продолжительности такого рода операции, тем они более знаково действуют на настроение в обществе… Наши военные реально осознают, что чем дольше будет продолжаться СВО, тем сложнее будет нам противостоять коллективному Западу", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонбассРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВладимир ШамановВооруженные силы РФ
 
 
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