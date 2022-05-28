https://ria.ru/20220528/spetsoperatsiya-1791370012.html
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине - РИА Новости, 28.05.2022
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине
Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет, не стоит мешать военным и ускорять спецоперацию, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T09:43
2022-05-28T09:43
2022-05-28T09:43
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет, не стоит мешать военным и ускорять спецоперацию, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов."Да, демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет… На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу и имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", - сказал он.Он добавил, что военным необходимо позволить решать поставленные задачи без вмешательства, при этом необходимо оказывать помощь на освобожденных территориях."Надо военным позволить решать задачи без вмешательства, но на территориях, где разгромили нацформирования, надо оказывать помощь — устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для цивилизованного существования населения", - добавил он.Шаманов уточнил, что длительность СВО может привести к тому, что России будет сложнее "противостоять коллективному западу"."Есть мировая практика… Чем длиннее по продолжительности такого рода операции, тем они более знаково действуют на настроение в обществе… Наши военные реально осознают, что чем дольше будет продолжаться СВО, тем сложнее будет нам противостоять коллективному Западу", - заключил он.
https://ria.ru/20220526/nebenzya-1790969298.html
https://ria.ru/20220527/samolety-1791072534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, владимир шаманов, вооруженные силы рф
Генерал призвал не мешать военным и не ускорять операцию на Украине
Генерал Шаманов призвал не мешать военным и не ускорять спецоперацию на Украине
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Демилитаризация Украины может занять от 5 до 10 лет, не стоит мешать военным и ускорять спецоперацию, заявил РИА Новости зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов.
"Да, демилитаризация Украины
может занять от 5 до 10 лет… На сегодняшний день явно проглядывается стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу
и имеющиеся средства позволяют это сделать… Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать", - сказал он.
Он добавил, что военным необходимо позволить решать поставленные задачи без вмешательства, при этом необходимо оказывать помощь на освобожденных территориях.
"Надо военным позволить решать задачи без вмешательства, но на территориях, где разгромили нацформирования, надо оказывать помощь — устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру и создавать условия для цивилизованного существования населения", - добавил он.
Шаманов уточнил, что длительность СВО может привести к тому, что России
будет сложнее "противостоять коллективному западу".
"Есть мировая практика… Чем длиннее по продолжительности такого рода операции, тем они более знаково действуют на настроение в обществе… Наши военные реально осознают, что чем дольше будет продолжаться СВО, тем сложнее будет нам противостоять коллективному Западу", - заключил он.