https://ria.ru/20220528/sochi-1791412482.html
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза - РИА Новости, 28.05.2022
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза
Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:20
2022-05-28T14:20
2022-05-28T14:20
россия
краснодарский край
сочи
общество
алексей копайгородский
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СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два раза, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.По данным мэрии, еще в 2010 году население курорта составляло 420 тысяч человек. Однако резкий рост миграционного потока наблюдался после проведения Олимпийских игр в 2014 году и пандемии коронавируса."По результатам Всероссийской переписи населения, количество жителей сегодня составляет 720 тысяч… Количество жителей в Сочи увеличилось в два раза", - сказал Копайгородский в рамках летнего пресс-тура, организованного мэрией Сочи.Он добавил, что данная цифра будет учтена про создании генерального плана города, который сейчас находится на стадии формирования и будет утвержден в 2023 году. Мэр отметил, что с учетом количества постоянно проживающего населения Сочи будут также рассмотрены варианты и объемы создания инженерной инфраструктуры, они будут утверждены в новом генплане курорта.
https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, краснодарский край, сочи, общество, алексей копайгородский
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза
Мэр Сочи Копайгородский сообщил, что население города с 2010 года выросло почти в два раза
СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два раза, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
По данным мэрии, еще в 2010 году население курорта составляло 420 тысяч человек. Однако резкий рост миграционного потока наблюдался после проведения Олимпийских игр в 2014 году и пандемии коронавируса.
"По результатам Всероссийской переписи населения, количество жителей сегодня составляет 720 тысяч… Количество жителей в Сочи
увеличилось в два раза", - сказал Копайгородский в рамках летнего пресс-тура, организованного мэрией Сочи.
Он добавил, что данная цифра будет учтена про создании генерального плана города, который сейчас находится на стадии формирования и будет утвержден в 2023 году. Мэр отметил, что с учетом количества постоянно проживающего населения Сочи будут также рассмотрены варианты и объемы создания инженерной инфраструктуры, они будут утверждены в новом генплане курорта.