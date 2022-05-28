Рейтинг@Mail.ru
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/sochi-1791412482.html
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза - РИА Новости, 28.05.2022
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза
Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:20
2022-05-28T14:20
россия
краснодарский край
сочи
общество
алексей копайгородский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786937925_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3679b11489d56051807bfafc9ed46af9.jpg
СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два раза, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.По данным мэрии, еще в 2010 году население курорта составляло 420 тысяч человек. Однако резкий рост миграционного потока наблюдался после проведения Олимпийских игр в 2014 году и пандемии коронавируса."По результатам Всероссийской переписи населения, количество жителей сегодня составляет 720 тысяч… Количество жителей в Сочи увеличилось в два раза", - сказал Копайгородский в рамках летнего пресс-тура, организованного мэрией Сочи.Он добавил, что данная цифра будет учтена про создании генерального плана города, который сейчас находится на стадии формирования и будет утвержден в 2023 году. Мэр отметил, что с учетом количества постоянно проживающего населения Сочи будут также рассмотрены варианты и объемы создания инженерной инфраструктуры, они будут утверждены в новом генплане курорта.
https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html
россия
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786937925_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_5a0da1efb9d8d748a9daf48b2614afb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, сочи, общество, алексей копайгородский
14:20 28.05.2022
 
Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза

Мэр Сочи Копайгородский сообщил, что население города с 2010 года выросло почти в два раза

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЗдание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи
Здание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Здание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два раза, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.
По данным мэрии, еще в 2010 году население курорта составляло 420 тысяч человек. Однако резкий рост миграционного потока наблюдался после проведения Олимпийских игр в 2014 году и пандемии коронавируса.
Мобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:25Туризм
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
"По результатам Всероссийской переписи населения, количество жителей сегодня составляет 720 тысяч… Количество жителей в Сочи увеличилось в два раза", - сказал Копайгородский в рамках летнего пресс-тура, организованного мэрией Сочи.
Он добавил, что данная цифра будет учтена про создании генерального плана города, который сейчас находится на стадии формирования и будет утвержден в 2023 году. Мэр отметил, что с учетом количества постоянно проживающего населения Сочи будут также рассмотрены варианты и объемы создания инженерной инфраструктуры, они будут утверждены в новом генплане курорта.
 
РоссияКраснодарский крайСочиОбществоАлексей Копайгородский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала