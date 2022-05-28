https://ria.ru/20220528/sochi-1791412482.html

Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза

Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза - РИА Новости, 28.05.2022

Население Сочи с 2010 года выросло почти в два раза

Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:20

2022-05-28T14:20

2022-05-28T14:20

россия

краснодарский край

сочи

общество

алексей копайгородский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786937925_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_3679b11489d56051807bfafc9ed46af9.jpg

СОЧИ, 28 мая – РИА Новости. Количество жителей Сочи, согласно Всероссийской переписи населения, составляет сегодня 720 тысяч человек, таким образом, с 2010 года оно увеличилось почти в два раза, сообщил мэр города Алексей Копайгородский.По данным мэрии, еще в 2010 году население курорта составляло 420 тысяч человек. Однако резкий рост миграционного потока наблюдался после проведения Олимпийских игр в 2014 году и пандемии коронавируса."По результатам Всероссийской переписи населения, количество жителей сегодня составляет 720 тысяч… Количество жителей в Сочи увеличилось в два раза", - сказал Копайгородский в рамках летнего пресс-тура, организованного мэрией Сочи.Он добавил, что данная цифра будет учтена про создании генерального плана города, который сейчас находится на стадии формирования и будет утвержден в 2023 году. Мэр отметил, что с учетом количества постоянно проживающего населения Сочи будут также рассмотрены варианты и объемы создания инженерной инфраструктуры, они будут утверждены в новом генплане курорта.

https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html

россия

краснодарский край

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, краснодарский край, сочи, общество, алексей копайгородский