https://ria.ru/20220528/sochi-1791084394.html
В Сочи открылся экопляж
В Сочи открылся экопляж - РИА Новости, 28.05.2022
В Сочи открылся экопляж
Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:45
2022-05-28T00:45
2022-05-28T00:45
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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Инфраструктура нового места для отдыха соответствует экологическим стандартам. Пляж оборудован мебелью из переработанного пластика, на территории демонтированы устаревшие конструкции, проведены работы по расчистке и благоустройству, установлено уличное освещение с энергосберегающими светильниками и устройства для экономного потребления воды."На пляже есть площадка для детей, занятий йогой, искусственный пруд, медпункт, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и душевые. Здесь создана комфортная среда для экологичного пляжного отдыха жителей и гостей курорта", — сказала журналистам руководитель компании инвестора ООО "Метрополис" Анна Невзорова.Также на набережной установили удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора, имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей. Кроме того, соблюдены требования для обеспечения доступности маломобильных групп населения.
https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, сочи, отдых, краснодарский край, туризм, туристы, курорт
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Инфраструктура нового места для отдыха соответствует экологическим стандартам. Пляж оборудован мебелью из переработанного пластика, на территории демонтированы устаревшие конструкции, проведены работы по расчистке и благоустройству, установлено уличное освещение с энергосберегающими светильниками и устройства для экономного потребления воды.
"На пляже есть площадка для детей, занятий йогой, искусственный пруд, медпункт, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и душевые. Здесь создана комфортная среда для экологичного пляжного отдыха жителей и гостей курорта", — сказала журналистам руководитель компании инвестора ООО "Метрополис" Анна Невзорова.
Также на набережной установили удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора, имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей. Кроме того, соблюдены требования для обеспечения доступности маломобильных групп населения.