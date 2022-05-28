https://ria.ru/20220528/sochi-1791084394.html

В Сочи открылся экопляж

В Сочи открылся экопляж - РИА Новости, 28.05.2022

В Сочи открылся экопляж

Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T00:45

2022-05-28T00:45

2022-05-28T00:45

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СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Инфраструктура нового места для отдыха соответствует экологическим стандартам. Пляж оборудован мебелью из переработанного пластика, на территории демонтированы устаревшие конструкции, проведены работы по расчистке и благоустройству, установлено уличное освещение с энергосберегающими светильниками и устройства для экономного потребления воды."На пляже есть площадка для детей, занятий йогой, искусственный пруд, медпункт, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и душевые. Здесь создана комфортная среда для экологичного пляжного отдыха жителей и гостей курорта", — сказала журналистам руководитель компании инвестора ООО "Метрополис" Анна Невзорова.Также на набережной установили удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора, имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей. Кроме того, соблюдены требования для обеспечения доступности маломобильных групп населения.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, сочи, отдых, краснодарский край, туризм, туристы, курорт