Рейтинг@Mail.ru
В Сочи открылся экопляж - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220528/sochi-1791084394.html
В Сочи открылся экопляж
В Сочи открылся экопляж - РИА Новости, 28.05.2022
В Сочи открылся экопляж
Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:45
2022-05-28T00:45
туризм
новости - туризм
сочи
отдых
краснодарский край
туризм
туристы
курорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741488519_0:173:3078:1905_1920x0_80_0_0_f6bf05bb8118bc74a0499985227f4740.jpg
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.Инфраструктура нового места для отдыха соответствует экологическим стандартам. Пляж оборудован мебелью из переработанного пластика, на территории демонтированы устаревшие конструкции, проведены работы по расчистке и благоустройству, установлено уличное освещение с энергосберегающими светильниками и устройства для экономного потребления воды."На пляже есть площадка для детей, занятий йогой, искусственный пруд, медпункт, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и душевые. Здесь создана комфортная среда для экологичного пляжного отдыха жителей и гостей курорта", — сказала журналистам руководитель компании инвестора ООО "Метрополис" Анна Невзорова.Также на набережной установили удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора, имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей. Кроме того, соблюдены требования для обеспечения доступности маломобильных групп населения.
https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741488519_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_f1d5e07042b6bede4309dcc87119e954.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, сочи, отдых, краснодарский край, туризм, туристы, курорт
00:45 28.05.2022
 
В Сочи открылся экопляж

Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВ Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж
В Сочи открыт первый свободный от Covid-19 пляж - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 мая - РИА Новости. Экопляж "Маяк" открылся на Приморской набережной в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Инфраструктура нового места для отдыха соответствует экологическим стандартам. Пляж оборудован мебелью из переработанного пластика, на территории демонтированы устаревшие конструкции, проведены работы по расчистке и благоустройству, установлено уличное освещение с энергосберегающими светильниками и устройства для экономного потребления воды.
"На пляже есть площадка для детей, занятий йогой, искусственный пруд, медпункт, комната матери и ребенка, кабинки для переодевания и душевые. Здесь создана комфортная среда для экологичного пляжного отдыха жителей и гостей курорта", — сказала журналистам руководитель компании инвестора ООО "Метрополис" Анна Невзорова.
Также на набережной установили удобные скамейки, камеры хранения, питьевые фонтаны, шезлонги и аэрарии, урны для раздельного сбора мусора, имеется бесплатный доступ в интернет через Wi-Fi для всех посетителей. Кроме того, соблюдены требования для обеспечения доступности маломобильных групп населения.
Мобильные отряды самоконтроля патрулируют улицы Сочи и контролируют соблюдение горожанами режима самоизоляции - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 12:25Туризм
В Сочи усилят контроль за безопасностью туристов в курортный сезон
 
ТуризмНовости - ТуризмСочиОтдыхКраснодарский крайТуризмтуристыКурорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала