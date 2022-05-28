https://ria.ru/20220528/smesi-1791410153.html

Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей

Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей - РИА Новости, 28.05.2022

Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскармливания. Документ опубликован на... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:08

2022-05-28T14:08

2022-05-28T14:08

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владимир путин

здоровье - общество

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскармливания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна будет содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.Первоначальная редакция запрещала рекламу молочных смесей для искусственного вскармливания, за исключением распространяемой на медицинских выставках и иных подобных мероприятиях, а также в специализированных изданиях. Однако в ходе второго чтения закона депутаты поддержали поправку, которая исключила из текста документа эти положения.Комитет Госдумы по экономической политике ранее обращал внимание, что к проекту закона не было представлено статистической информации, подтверждающей взаимосвязь между рекламой адаптивных молочных смесей и ее негативным влиянием на женщин с детьми.В связи с этим, поддерживая в целом концепцию совершенствования законодательного регулирования рекламы продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, комитет посчитал избыточным предложение о полном запрете рекламы адаптивных молочных смесей, поскольку такие товары не относятся к лекарственным препаратам, к товарам, ограниченным в обороте, и не лицензируются.

https://ria.ru/20220518/smesi-1789282096.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, госдума рф, владимир путин, здоровье - общество