https://ria.ru/20220528/smesi-1791410153.html
Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей
Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей - РИА Новости, 28.05.2022
Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскармливания. Документ опубликован на... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:08
2022-05-28T14:08
2022-05-28T14:08
россия
общество
госдума рф
владимир путин
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777468856_0:223:3068:1950_1920x0_80_0_0_e6fac895a92e1cda33976f1ff52d0531.jpg
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскармливания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна будет содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.Первоначальная редакция запрещала рекламу молочных смесей для искусственного вскармливания, за исключением распространяемой на медицинских выставках и иных подобных мероприятиях, а также в специализированных изданиях. Однако в ходе второго чтения закона депутаты поддержали поправку, которая исключила из текста документа эти положения.Комитет Госдумы по экономической политике ранее обращал внимание, что к проекту закона не было представлено статистической информации, подтверждающей взаимосвязь между рекламой адаптивных молочных смесей и ее негативным влиянием на женщин с детьми.В связи с этим, поддерживая в целом концепцию совершенствования законодательного регулирования рекламы продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, комитет посчитал избыточным предложение о полном запрете рекламы адаптивных молочных смесей, поскольку такие товары не относятся к лекарственным препаратам, к товарам, ограниченным в обороте, и не лицензируются.
https://ria.ru/20220518/smesi-1789282096.html
https://ria.ru/20220314/bayer-1778078942.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777468856_336:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_1963b189d16f2f5c2af35a72befb4446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, госдума рф, владимир путин, здоровье - общество
Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей
Путин подписал закон, уточняющий особенности рекламы заменителей грудного молока
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, уточняющий особенности рекламы молочных смесей для искусственного вскармливания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна будет содержать утверждение о преимуществах грудного вскармливания детей, сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.
Первоначальная редакция запрещала рекламу молочных смесей для искусственного вскармливания, за исключением распространяемой на медицинских выставках и иных подобных мероприятиях, а также в специализированных изданиях. Однако в ходе второго чтения закона депутаты поддержали поправку, которая исключила из текста документа эти положения.
Комитет Госдумы
по экономической политике ранее обращал внимание, что к проекту закона не было представлено статистической информации, подтверждающей взаимосвязь между рекламой адаптивных молочных смесей и ее негативным влиянием на женщин с детьми.
В связи с этим, поддерживая в целом концепцию совершенствования законодательного регулирования рекламы продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, комитет посчитал избыточным предложение о полном запрете рекламы адаптивных молочных смесей, поскольку такие товары не относятся к лекарственным препаратам, к товарам, ограниченным в обороте, и не лицензируются.