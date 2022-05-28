https://ria.ru/20220528/severodonetsk-1791472457.html

Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка

Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022

Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка

Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2022

2022-05-28T21:55

2022-05-28T21:55

2022-05-29T00:22

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он "внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня". В итоге, по словам Кадырова, "бойцы справились еще быстрее — за три часа"."Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! ... Скоро будут другие отличные новости!" — заключил он.Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220519/kadyrov-1789481234.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

рамзан кадыров