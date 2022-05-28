https://ria.ru/20220528/severodonetsk-1791472457.html
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-28T21:55
2022-05-28T21:55
2022-05-29T00:22
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он "внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня". В итоге, по словам Кадырова, "бойцы справились еще быстрее — за три часа"."Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! ... Скоро будут другие отличные новости!" — заключил он.Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/kadyrov-1789481234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров
21:55 28.05.2022 (обновлено: 00:22 29.05.2022)
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль российских войск и сил ЛНР
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил
глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает", — написал он.
Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он "внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня". В итоге, по словам Кадырова, "бойцы справились еще быстрее — за три часа".
"Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! ... Скоро будут другие отличные новости!" — заключил он.
Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.
Россия
с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.