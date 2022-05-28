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Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220528/severodonetsk-1791472457.html
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка - РИА Новости, 29.05.2022
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка
Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 29.05.2022
2022-05-28T21:55
2022-05-29T00:22
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он "внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня". В итоге, по словам Кадырова, "бойцы справились еще быстрее — за три часа"."Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! ... Скоро будут другие отличные новости!" — заключил он.Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220519/kadyrov-1789481234.html
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рамзан кадыров
21:55 28.05.2022 (обновлено: 00:22 29.05.2022)
 
Кадыров сообщил о полном освобождении Северодонецка

Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль российских войск и сил ЛНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Северодонецк в ЛНР полностью освобожден, город находится под контролем российских войск и сил республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает", написал он.
Глава Чечни отметил, что изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю, но сегодня он "внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня". В итоге, по словам Кадырова, "бойцы справились еще быстрее за три часа".
"Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города. Это не я говорю. В этом признаются пленные, которые захвачены нашим спецназом. Я поздравляю всех с прекрасным результатом! ... Скоро будут другие отличные новости!" заключил он.
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Накануне силы ЛНР совместно с российскими бойцами блокировали украинских боевиков в Северодонецке и отрезали им все пути отступления.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеРамзан Кадыров
 
 
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