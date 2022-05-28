https://ria.ru/20220528/rubl-1791400181.html

Экономисты назвали равновесный курс рубля

Экономисты назвали равновесный курс рубля - РИА Новости, 28.05.2022

Экономисты назвали равновесный курс рубля

Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар равновесным, пишет РБК. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T12:46

2022-05-28T12:46

2022-05-28T16:20

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

москва

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Экономисты Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН назвали курс в 60-65 рублей за доллар равновесным, пишет РБК.Отмечается, что резко подскочивший курс рубля помог сдержать внутренние цены, но при этом он негативно отражается на поступлениях в казну, конкурентоспособности отечественных производителей и увеличивает издержки экспортеров."Чтобы выровнять дисбаланс, требуется нащупать равновесные значения курса с учетом всех имеющихся обстоятельств. По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60-65 рублей за доллар", — указали они.До введения западных санкций курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов, говорится в публикации.При этом эксперты пояснили, что баланс валютного курса должен определяться такими факторами, как дефицит бюджета, отток капитала и уровень торгового баланса. В последнем случае сейчас прослеживается значительный перевес между поступлениями денег в страну и расходами. "Из-за сжатия импорта при нынешних ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином появляется проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля", — резюмировали эксперты. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220528/rubl-1791361071.html

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Севастиан Котов

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Севастиан Котов

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), москва