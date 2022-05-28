https://ria.ru/20220528/rubl-1791361071.html

В Oxford Economics объяснили укрепление рубля

В Oxford Economics объяснили укрепление рубля - РИА Новости, 28.05.2022

В Oxford Economics объяснили укрепление рубля

Главной причиной укрепления российской валюты стал рост цен на энергоносители и переход на рубли при их оплате, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T08:01

2022-05-28T08:01

2022-05-28T11:45

экономика

владимир путин

россия

газпромбанк

московская биржа

газпром

в мире

татьяна орлова

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главной причиной укрепления российской валюты стал рост цен на энергоносители и переход на рубли при их оплате, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов компании Oxford Economics.В первой половине мая агентство Блумберг назвало рубль лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару.Она также отметила, что Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов от экспорта энергоносителей. С конца марта многие иностранные покупатели подчинились требованию платить за энергоносители в рублях, что привело к дальнейшему росту стоимости валюты."Все эти факторы создают спрос на рубли, повышая стоимость валюты", — такой вывод делается в материале телеканала.Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия посчитает это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".

https://ria.ru/20220528/rubl-1791355204.html

https://ria.ru/20220526/defolt-1790713615.html

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экономика, владимир путин, россия, газпромбанк, московская биржа, газпром, в мире, татьяна орлова, оксфордский университет