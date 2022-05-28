08:01 28.05.2022 (обновлено: 11:45 28.05.2022)
В Oxford Economics объяснили укрепление рубля
Эксперт Oxford Economics Орлова назвала главную причину укрепления рубля
Курс рубля. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Главной причиной укрепления российской валюты стал рост цен на энергоносители и переход на рубли при их оплате, сообщает телеканал CBS со ссылкой на экспертов компании Oxford Economics.
В первой половине мая агентство Блумберг назвало рубль лучшей среди крупнейших мировых валют по укреплению к доллару.
"Цены на сырьевые товары сейчас очень высоки, и даже несмотря на снижение объемов российского экспорта из-за эмбарго и санкций, рост цен на сырьевые товары с лихвой компенсирует это снижение", — заявила Татьяна Орлова, ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics.
Она также отметила, что Россия ежемесячно получает около 20 миллиардов долларов от экспорта энергоносителей. С конца марта многие иностранные покупатели подчинились требованию платить за энергоносители в рублях, что привело к дальнейшему росту стоимости валюты.
"Все эти факторы создают спрос на рубли, повышая стоимость валюты", — такой вывод делается в материале телеканала.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия посчитает это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, банк будет продавать ее на Московской бирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".
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