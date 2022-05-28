03:47 28.05.2022 (обновлено: 11:47 28.05.2022)
В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля
CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты
Российские рубли и купюра Европейского союза. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, пишет CBS News.
"На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием платить за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты", — сообщает телерадиокорпорация.
Как отмечается, на курсе также положительно сказался как резкий рост цен на энергоносители, так и положительное сальдо торгового баланса вместе с эффективными мерами ЦБ.
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".
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