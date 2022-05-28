https://ria.ru/20220528/rubl-1791355204.html

В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля

В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля - РИА Новости, 28.05.2022

В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля

Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, пишет CBS News. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T03:47

2022-05-28T03:47

2022-05-28T11:47

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

цены на нефть

в мире

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, пишет CBS News.Как отмечается, на курсе также положительно сказался как резкий рост цен на энергоносители, так и положительное сальдо торгового баланса вместе с эффективными мерами ЦБ.Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791186256.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220527/putin-1791197068.html

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экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, цены на нефть, в мире, курс рубля