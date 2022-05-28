Рейтинг@Mail.ru
В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220528/rubl-1791355204.html
В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля
В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля - РИА Новости, 28.05.2022
В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля
Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, пишет CBS News. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T03:47
2022-05-28T11:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
цены на нефть
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c65fdae4807cc89cef5d8c3d1ace5bc1.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, пишет CBS News.Как отмечается, на курсе также положительно сказался как резкий рост цен на энергоносители, так и положительное сальдо торгового баланса вместе с эффективными мерами ЦБ.Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791186256.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220527/putin-1791197068.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155055/56/1550555656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ba3dbc307fa35c4f4967a067ee2a3af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, цены на нефть, в мире, курс рубля
03:47 28.05.2022 (обновлено: 11:47 28.05.2022)
 
В США назвали решение Путина, резко укрепившее курс рубля

CBS News: решение Путина продавать газ за рубли укрепило курс российской валюты

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРоссийские рубли и купюра Европейского союза
Российские рубли и купюра Европейского союза - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Российские рубли и купюра Европейского союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина продавать газ в Европу за рубли привело к росту курса этой валюты, пишет CBS News.

"На экспорте энергоресурсов Россия зарабатывает почти 20 миллиардов долларов ежемесячно. С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием платить за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты", — сообщает телерадиокорпорация.

Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 15:27
Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли
Как отмечается, на курсе также положительно сказался как резкий рост цен на энергоносители, так и положительное сальдо торгового баланса вместе с эффективными мерами ЦБ.
Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели санкции против России, в рубли. Затем он подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не станут платить в рублях с 1 апреля, то Москва расценит это как неисполнение обязательств по газовым контрактам.
Согласно новой схеме, Газпромбанк открывает специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных клиентов. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку голубого топлива, затем банк продаст ее на Московской бирже, после чего зачислит рубли на счет покупателя газа, который уже с него рассчитается с "Газпромом".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 15:53В России
Путин разрешил исполнять денежные обязательства перед иностранцами в рублях
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзЦены на нефтьВ миреКурс рубля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала