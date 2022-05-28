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Американские РСЗО прибудут в Киев в ближайшие недели, пишут СМИ

Американские РСЗО прибудут в Киев в ближайшие недели, пишут СМИ - РИА Новости, 28.05.2022

Американские РСЗО прибудут в Киев в ближайшие недели, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине в рамках помощи Киеву, пишет газета New York Times со... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T03:14

2022-05-28T03:14

2022-05-28T08:53

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 28 мая — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине в рамках помощи Киеву, пишет газета New York Times со ссылкой на источники.Кроме того, как уточняет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, Белый дом уже на следующей неделе намерен объявить о выделении соответствующего пакета помощи. Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить "на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины".Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси.Собеседники WSJ не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.Официальный представитель Пентагона Джон Кирби ранее заявил, что США еще не приняли окончательного решения относительно поставок РСЗО на Украину. Американские СМИ пишут, что администрация Байдена не объявляет об этом официально, чтобы не спровоцировать эскалацию напряженности в отношениях с Россией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад в экстренном порядке организовал поставки летального оружия, опасаясь разгрома украинских войск. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220527/vsu-1791330921.html

https://ria.ru/20220518/oruzhie-1788951725.html

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в мире, джо байден, джон кирби, владимир путин, украина, россия, сша, министерство обороны сша