https://ria.ru/20220528/rossiya-1791386904.html

В России опровергли обвинения Запада в блокировании иностранных судов

В России опровергли обвинения Запада в блокировании иностранных судов - РИА Новости, 28.05.2022

В России опровергли обвинения Запада в блокировании иностранных судов

Заявления Запада о блокировании Россией иностранных судов безосновательны, поскольку военные ежедневно открывают коридоры, но киевские власти отказываются... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:48

2022-05-28T11:48

2022-05-28T14:08

в мире

россия

специальная военная операция на украине

азовское море

мариуполь

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заявления Запада о блокировании Россией иностранных судов безосновательны, поскольку военные ежедневно открывают коридоры, но киевские власти отказываются сотрудничать, фактически взяв их экипажи в заложники, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Что касается прозвучавших накануне заявлений официальных представителей иностранных государств о "блокировании" российскими военными иностранных судов в акватории Черного и Азовского морей, то они не соответствуют действительности. Порт в Мариуполе возобновил работу после того, как военные России и ДНР получили над ним контроль, был разблокирован фарватер, созданы условия для выхода судов", — отмечается в комментарии на сайте ведомства.Захарова добавила, что российские вооруженные силы ежедневно с 08:00 до 19:00 открывают два морских гуманитарных коридора."В то же время киевские власти отказываются взаимодействовать с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев по обеспечению безопасного выхода заблокированных судов, фактически взяв их экипажи в заложники", — подчеркнула она.Ранее начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что иностранные владельцы не приняли мер по выводу из порта Мариуполя своих судов, ранее заблокированных там Украиной. Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию повлиять на владельцев судов для их вывода к местам постоянной приписки.Генерал отметил, что минную опасность в акватории порта Мариуполь удалось устранить, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 27 мая морской гуманитарный коридор представляет собой маршрут движения судов протяженностью 139 морских миль с шириной полосы три мили.При этом ответственность за обеспечение безопасности выхода судов из портов и следования до района сбора несет украинская сторона, подчеркнул он.Россия 24 февраля начала военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/minoborony-1790982548.html

https://ria.ru/20220519/mid-1789593313.html

россия

азовское море

мариуполь

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в мире, россия, азовское море, мариуполь