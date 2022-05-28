https://ria.ru/20220528/riga-1791427070.html

В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятника Освободителям

В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятника Освободителям - РИА Новости, 28.05.2022

В Риге задержали девушек, выступивших против сноса памятника Освободителям

Полицейские в Латвии задержали в парке Победы двух девушек, которые выступили против сноса памятника победителям нацизма, сообщил Sputnik Ближнее Зарубежье. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T16:20

2022-05-28T16:20

2022-05-28T16:40

в мире

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сергей лавров

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Полицейские в Латвии задержали в парке Победы двух девушек, которые выступили против сноса памятника победителям нацизма, сообщил Sputnik Ближнее Зарубежье."Государственная полиция готова реагировать, если кто-то сегодня не будет соблюдать запрет на шествие или пикет против сноса памятника в парке Победы. Как передает репортер Delfi, к полудню в парк были стянуты силы правоохранительных органов. В 12.30 сотрудники полиции задержали в парке Победы женщину, у которой не было при себе документа, удостоверяющего личность. По уточненным данным полиции, к 13 часам в парке Победы задержано два человека. Они отказались предоставить документы, поэтому были доставлены в полицейский участок для установления личности", - пишет портал Delfi.Отмечается, что на всей территории парка находятся сотрудники правоохранительных органов. В полдень в парке начали собираться люди. По данным портала, сотрудники полиции ведут разъяснительную беседу и призывают собравшихся покинуть парк.В пятницу латвийский парламент в первом чтении поддержал законопроект, который обязывает муниципальные власти снести до 15 ноября советские памятники, в том числе памятник Освободителям Риги.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. Полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. Парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента.На фоне этого решения глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".

https://ria.ru/20220527/pamyatnik-1791341841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, андрей климов, сергей лавров, латвия, день победы, рига, памятники