https://ria.ru/20220528/reyting-1791346915.html

Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины

Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины - РИА Новости, 28.05.2022

Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T00:12

2022-05-28T00:12

2022-05-28T00:48

экономика

украина

в мире

standard & poor's (s&p)

москва

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом.Краткосрочный суверенный рейтинг понижен с уровня "В" до "С".Агентство ожидает, что ситуация на Украине будет носить затяжной характер, говорится в заявлении.В связи с этим, по мнению S&P, способность правительства Украины выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от поступления донорской помощи.

https://ria.ru/20220527/bunty-1790923603.html

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экономика, украина, в мире, standard & poor's (s&p), москва