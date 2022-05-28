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Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины - РИА Новости, 28.05.2022
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Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины
Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины - РИА Новости, 28.05.2022
Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:12
2022-05-28T00:48
экономика
украина
в мире
standard & poor's (s&p)
москва
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&amp;P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом.Краткосрочный суверенный рейтинг понижен с уровня "В" до "С".Агентство ожидает, что ситуация на Украине будет носить затяжной характер, говорится в заявлении.В связи с этим, по мнению S&amp;P, способность правительства Украины выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от поступления донорской помощи.
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экономика, украина, в мире, standard & poor's (s&p), москва
00:12 28.05.2022 (обновлено: 00:48 28.05.2022)
 
Агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Украины до уровня "CCC+"

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Самый большой флаг Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня "CCC+" с 'B-" с негативным прогнозом.
Краткосрочный суверенный рейтинг понижен с уровня "В" до "С".
Агентство ожидает, что ситуация на Украине будет носить затяжной характер, говорится в заявлении.
В связи с этим, по мнению S&P, способность правительства Украины выполнять платежи по коммерческому долгу в иностранной валюте зависит от поступления донорской помощи.
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