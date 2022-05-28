https://ria.ru/20220528/raketa-1791374969.html
Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море
Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море - РИА Новости, 28.05.2022
Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море
Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T10:28
2022-05-28T10:28
2022-05-28T14:13
россия
безопасность
белое море
баренцево море
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны."Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море", — сказали в ведомстве.Отмечается, что ракета успешно поразила цель, расположенную примерно в тысяче километров."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.
https://ria.ru/20220121/tu-160-1768839029.html
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Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России
Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
2022-05-28T10:28
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PT0M22S
РИА Новости
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россия, безопасность, белое море, баренцево море
10:28 28.05.2022 (обновлено: 14:13 28.05.2022)
Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море
Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск "Циркона" в Баренцевом море
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны.
"Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря
выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море
", — сказали в ведомстве.
Отмечается, что ракета успешно поразила цель, расположенную примерно в тысяче километров.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.
Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.