https://ria.ru/20220528/raketa-1791374969.html

Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море

Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море - РИА Новости, 28.05.2022

Ракета "Циркон" успешно поразила морскую мишень в Баренцевом море

Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:28

2022-05-28T10:28

2022-05-28T14:13

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баренцево море

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны."Сегодня головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Баренцева моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской мишенной позиции, находящейся в Белом море", — сказали в ведомстве.Отмечается, что ракета успешно поразила цель, расположенную примерно в тысяче километров."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя.Максимальная скорость достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность — тысяча километров.

https://ria.ru/20220121/tu-160-1768839029.html

https://ria.ru/20220118/tsirkon-1768344100.html

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Запуск "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков". Видео Минобороны России Фрегат "Адмирал Горшков" в ходе испытательного пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон" поразил морскую мишень в Баренцевом море, сообщили в Минобороны. 2022-05-28T10:28 true PT0M22S

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, белое море, баренцево море