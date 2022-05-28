https://ria.ru/20220528/pvo-1791385503.html

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Запорожья

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Запорожья - РИА Новости, 28.05.2022

Российские средства ПВО сбили украинский Ми-8 в районе Запорожья

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников и один вертолет Ми-8, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T11:42

2022-05-28T11:42

2022-05-28T12:39

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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вооруженные силы рф

запорожская область

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников и один вертолет Ми-8, заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Орехово Запорожской области сбит украинский вертолет Ми-8. Также за сутки сбиты в воздухе 18 украинских беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.Генерал уточнил, что дроны были сбиты над Харьковской и Николаевской областями Украины, а также над территорией ЛНР.Кроме того, в районе Сватово ДНР была перехвачена украинская ракета "Точка-У", в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО "Смерч".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/ukraina-1791385130.html

https://ria.ru/20220528/minoborony-1791389379.html

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

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Конашенков: "В ДНР перехвачена украинская баллистическая ракета "Точка-У" В районе Сватово ДНР была перехвачена украинская ракета "Точка-У", в районах населенных пунктов Сухая Каменка Харьковской области и Голая Пристань Херсонской области сбиты семь реактивных снарядов РСЗО "Смерч". 2022-05-28T11:42 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, запорожье, вооруженные силы рф, запорожская область, николаевская область, ми-8 амтш, игорь конашенков, россия, донбасс, владимир путин