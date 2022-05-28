https://ria.ru/20220528/putin-1791422446.html

Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации

Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации - РИА Новости, 28.05.2022

Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации

Президент России Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии спецоперации, отметив, что... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T15:46

2022-05-28T15:46

2022-05-28T16:23

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии спецоперации, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791039408.html

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