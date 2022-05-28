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Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации - РИА Новости, 28.05.2022
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Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации
Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации - РИА Новости, 28.05.2022
Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации
Президент России Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии спецоперации, отметив, что... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:46
2022-05-28T16:23
в мире
россия
мариуполь
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии спецоперации, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, мариуполь
15:46 28.05.2022 (обновлено: 16:23 28.05.2022)
 
Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации

Путин проинформировал Макрона и Шольца о развитии спецоперации

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин информировал президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца о развитии спецоперации, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - говорится в сообщении.
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