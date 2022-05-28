https://ria.ru/20220528/putin-1791419286.html
Путин сообщил Макрону и Шольцу, как налаживают жизнь в городах Донбасса
Путин сообщил Макрону и Шольцу, как налаживают жизнь в городах Донбасса - РИА Новости, 28.05.2022
Путин сообщил Макрону и Шольцу, как налаживают жизнь в городах Донбасса
Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, как организована работа по налаживанию мирной... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T15:27
2022-05-28T15:27
2022-05-28T15:32
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
здоровье - общество
россия
мариуполь
донбасс
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, как организована работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."Президент России в деталях информировал о последнем развитии событий в контексте проводимой специальной военной операции, отметив, что Вооруженные силы России строго соблюдают нормы международного гуманитарного права. Сообщил, как организована системная работа по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донбасса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220528/ukraina-1791418691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, в мире, здоровье - общество, россия, мариуполь, донбасс
15:27 28.05.2022 (обновлено: 15:32 28.05.2022)
Путин сообщил Макрону и Шольцу, как налаживают жизнь в городах Донбасса
Путин сообщил Макрону и Шольцу о налаживании мирной жизни в освобожденных городах Донбасса