Рейтинг@Mail.ru
Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере - РИА Новости, 28.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220528/pushkov-1791412342.html
Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере
Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере - РИА Новости, 28.05.2022
Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере
Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией, выпадает из реального... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T14:20
2022-05-28T14:20
в мире
украина
владимир зеленский
алексей пушков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_250c9189eea075b7cc92337194f10938.jpg
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией, выпадает из реального времени, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. "Киссинджер считает, что на основе нейтрального статуса Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени", — написал парламентарий. Он не отдает себе отчета в происходящем и последствиях своих действий для Украины, подвел итог сенатор.Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией. Зеленский в ответ заявил, что Киссинджер по-прежнему живет в 20-ом веке.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220528/zelenskiy-1791379078.html
https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747875827_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e081fd34873f262505f0d4b4a959bb2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, алексей пушков
14:20 28.05.2022
 
Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

Сенатор Пушков заявил, что Зеленский выпал из реальности после его слов о Киссинджере

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Cенатор Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией, выпадает из реального времени, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

"Киссинджер считает, что на основе нейтрального статуса Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени", — написал парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.05.2022
11:00
Французы возмутились поведением Зеленского
Он не отдает себе отчета в происходящем и последствиях своих действий для Украины, подвел итог сенатор.
Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией. Зеленский в ответ заявил, что Киссинджер по-прежнему живет в 20-ом веке.

Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 16:05
Генри Киссинджера внесли в базу украинского "Миротворца"
Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей Пушков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала