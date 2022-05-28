https://ria.ru/20220528/pushkov-1791412342.html

Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере - РИА Новости, 28.05.2022

Пушков жестко ответил Зеленскому после его слов о Киссинджере

Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией, выпадает из реального... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T14:20

2022-05-28T14:20

2022-05-28T14:20

в мире

украина

владимир зеленский

алексей пушков

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, критикуя заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости переговоров с Россией, выпадает из реального времени, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. "Киссинджер считает, что на основе нейтрального статуса Украины можно попытаться урегулировать кризис. Зеленский же, не имея никаких идей на сей счет, похоже, вообще выпал из реального времени", — написал парламентарий. Он не отдает себе отчета в происходящем и последствиях своих действий для Украины, подвел итог сенатор.Ранее Киссинджер во время выступления на форуме в Давосе призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией. Зеленский в ответ заявил, что Киссинджер по-прежнему живет в 20-ом веке.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта состоялся очередной раунд переговоров в Стамбуле. По его итогам помощник президента и руководитель российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, в Москве считают это шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220528/zelenskiy-1791379078.html

https://ria.ru/20220527/baza-1791205031.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, владимир зеленский, алексей пушков