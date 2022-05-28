https://ria.ru/20220528/provokatsii-1791346514.html

Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах - РИА Новости, 28.05.2022

Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах

Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T00:09

2022-05-28T00:09

2022-05-28T09:06

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

владимир путин

москва

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок, заявил президент Владимир Путин в поздравлении пограничников с профессиональным праздником.Глава государства напомнил о вкладе представителей этой профессии в Победу в Великой Отечественной войне."В июне (1941 года) бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, выполняли специальные и особо важные задания, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора, в искоренение бандеровцев и других приспешников нацистов, в уничтожение бандитского националистического подполья", — подчеркнул президент и высказался о сегодняшнем дне.По его словам, стоящие перед службой задачи особенно значимы в условиях политического, экономического, информационного давления на Москву и наращивания военного потенциала НАТО у границ страны."Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также о последовательной работе службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту", — сказал Путин.Глава государства добавил, что ждет от пограничников "эффективного, профессионального решения всего комплекса других крайне ответственных задач, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны".

https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

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Поздравление Владимира Путина с Днем пограничника ЭМБАРГО ДО 0:00 28 мая! 2022-05-28T00:09 true PT3M21S

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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин, москва, великая отечественная война (1941-1945)