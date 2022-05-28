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Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах - РИА Новости, 28.05.2022
Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и... РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:09
2022-05-28T00:09
2022-05-28T09:06
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
владимир путин
москва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок, заявил президент Владимир Путин в поздравлении пограничников с профессиональным праздником.Глава государства напомнил о вкладе представителей этой профессии в Победу в Великой Отечественной войне."В июне (1941 года) бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны и в партизанских отрядах, выполняли специальные и особо важные задания, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора, в искоренение бандеровцев и других приспешников нацистов, в уничтожение бандитского националистического подполья", — подчеркнул президент и высказался о сегодняшнем дне.По его словам, стоящие перед службой задачи особенно значимы в условиях политического, экономического, информационного давления на Москву и наращивания военного потенциала НАТО у границ страны."Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также о последовательной работе службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту", — сказал Путин.Глава государства добавил, что ждет от пограничников "эффективного, профессионального решения всего комплекса других крайне ответственных задач, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны".
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Поздравление Владимира Путина с Днем пограничника
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2022-05-28T00:09
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин, москва, великая отечественная война (1941-1945)
00:09 28.05.2022 (обновлено: 09:06 28.05.2022)
Путин сообщил о пресечении провокаций в приграничных с Украиной районах
Путин сообщил о пресечении провокаций и диверсий в приграничных с Украиной районах страны
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Пограничные службы России пресекают провокации и диверсии в приграничных с Украиной районах, а также ведут последовательную работу по выявлению боевиков и неонацистских группировок, заявил президент Владимир Путин в поздравлении пограничников с профессиональным праздником.
"Поздравляю личный состав, гражданский персонал и, конечно, ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Ваш профессиональный праздник является одним из ярких символов преемственности и единства поистине героических традиций, символом народной благодарности и уважения ко всем, кто в разные исторические эпохи укреплял, оберегал и защищал рубежи нашей родной земли", — отметил Путин.
Глава государства напомнил о вкладе представителей этой профессии в Победу в Великой Отечественной войне.
"В июне (1941 года) бойцы советских пограничных застав бесстрашно приняли первый жестокий неравный бой, а затем доблестно сражались на фронтах Великой Отечественной войны
и в партизанских отрядах, выполняли специальные и особо важные задания, внесли огромный вклад в окончательный и полный разгром агрессора, в искоренение бандеровцев и других приспешников нацистов, в уничтожение бандитского националистического подполья", — подчеркнул президент и высказался о сегодняшнем дне.
По его словам, стоящие перед службой задачи особенно значимы в условиях политического, экономического, информационного давления на Москву и наращивания военного потенциала НАТО
у границ страны.
"Особо отмечу четкие и мужественные действия личного состава пограничной службы России по пресечению различного рода провокаций и попыток проведения диверсий. Речь прежде всего идет об участках нашей государственной границы в районах проведения специальной военной операции, а также о последовательной работе службы по выявлению боевиков и неонацистских группировок, ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам — всем, кто ищет на территории России спасение и защиту", — сказал Путин.
Глава государства добавил, что ждет от пограничников "эффективного, профессионального решения всего комплекса других крайне ответственных задач, в том числе в области обеспечения экономической безопасности страны".