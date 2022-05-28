https://ria.ru/20220528/proisshestviya-1791378240.html

В Екатеринбурге задержали гражданку США за поджог машины

В Екатеринбурге задержали гражданку США за поджог машины - РИА Новости, 28.05.2022

В Екатеринбурге задержали гражданку США за поджог машины

Гражданку США задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по подозрению в поджоге автомобиля бывшего бизнес-партнера, рассказал руководитель пресс-службы... РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T10:55

2022-05-28T10:55

2022-05-28T13:55

происшествия

екатеринбург

кольцово

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мая — РИА Новости. Гражданку США задержали в екатеринбургском аэропорту Кольцово по подозрению в поджоге автомобиля бывшего бизнес-партнера, рассказал руководитель пресс-службы областного главка МВД России Валерий Горелых.Ночью 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что на улице Победы в уральской столице горит машина. Специалисты пришли к мнению, что причиной пожара стал поджог, ущерб, причиненный владельцу иномарки, составил более трех миллионов рублей."Было установлено, что к ЧП может иметь отношение женщина, которая является бывшим партнером по бизнесу хозяина машины. Двадцать пятого мая полицейским удалось задержать ее прямо в аэропорту Кольцово при посадке на рейс в Казахстан, оттуда она должна была улететь в Америку", — сказал Горелых.Он уточнил, что задержанной оказалась 48-летняя женщина, имеющая двойное гражданство и проживающая в американском штате Орегон. Женщина не стала отрицать свою причастность к произошедшему и рассказала, что ранее у нее и потерпевшего был совместный бизнес в сфере купли-продажи недвижимости. Однако, по ее словам, из-за партнера она лишилась своей доли. После ссоры с коллегой женщина уехала за границу, но в мае вернулась в Екатеринбург."Мстительница тщательно готовилась к своим актам возмездия. Чтобы ее не опознали, она, словно матерый шпион, одевалась в мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Весь этот маскарад был найден сыщиками в ее багаже. Для поджога использовались горючая смесь и фитиль. Остаться безнаказанной криминальной актрисе не удалось. Сбыться ее планам помешали оперативники уголовного розыска, поместившие даму под стражу", — добавил представитель главка.Сейчас против нее возбудили по дело по части 2 статьи 167 УК — умышленное уничтожение чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220419/delo-1784318280.html

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происшествия, екатеринбург, кольцово, россия