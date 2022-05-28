https://ria.ru/20220528/privivki-1791345851.html
Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции
Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции - РИА Новости, 28.05.2022
Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции
Первые прививки в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские власти. РИА Новости, 28.05.2022
2022-05-28T00:02
2022-05-28T00:02
2022-05-28T00:02
в мире
франция
париж
оспа обезьян
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Первые прививки в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские власти.Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой.Согласно рекомендациям, в пятницу в Париже были вакцинированы два человека.Один из них, 30-летний местный житель, рассказал, что на протяжении трех часов имел физический контакт с лицом, у которого позднее была выявлена оспа животного происхождения – этот случай стал первым во Франции.Во Франции, по последним данным, выявлено семь случаев заражения оспой обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
https://ria.ru/20220527/ospa-1791286056.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж, оспа обезьян
Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции
Франс Пресс: первые прививки против распространения оспы обезьян сделали во Франции
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Первые прививки в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские власти.
Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой.
Согласно рекомендациям, в пятницу в Париже
были вакцинированы два человека.
Один из них, 30-летний местный житель, рассказал, что на протяжении трех часов имел физический контакт с лицом, у которого позднее была выявлена оспа животного происхождения – этот случай стал первым во Франции
.
Во Франции, по последним данным, выявлено семь случаев заражения оспой обезьян.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.