https://ria.ru/20220528/privivki-1791345851.html

Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции

Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции - РИА Новости, 28.05.2022

Первые прививки в рамках профилактики оспы обезьян сделали во Франции

Первые прививки в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские власти. РИА Новости, 28.05.2022

2022-05-28T00:02

2022-05-28T00:02

2022-05-28T00:02

в мире

франция

париж

оспа обезьян

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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Первые прививки в рамках профилактики распространения оспы обезьян сделали во Франции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на медицинские власти.Ранее высшее управление здравоохранения Франции (HAS) рекомендовало вакцинацию лиц, контактировавших с людьми, заразившимися обезьяньей оспой.Согласно рекомендациям, в пятницу в Париже были вакцинированы два человека.Один из них, 30-летний местный житель, рассказал, что на протяжении трех часов имел физический контакт с лицом, у которого позднее была выявлена оспа животного происхождения – этот случай стал первым во Франции.Во Франции, по последним данным, выявлено семь случаев заражения оспой обезьян.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

https://ria.ru/20220527/ospa-1791286056.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, франция, париж, оспа обезьян